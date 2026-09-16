Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı

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Fenerbahçe'de sezon başından bu yana eleştirilerin hedefinde olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, teknik heyet ile bir araya gelerek dert yandı. Kendisine yöneltilen eleştirilere karşı serzenişte bulunan milli oyuncunun "Sürekli ıslık sesi duyuyorum. Sahada yapmak istediklerimi de yapamıyorum" diyerek memnuniyetsizliğini dile getirdiği belirtildi.

Fenerbahçe'de yeni sezonun başlamasıyla birlikte performansı tartışma konusu olan ve tribünlerin hedefi haline gelen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, yaşadığı baskı nedeniyle sarı-lacivertli teknik heyet bir araya geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU DERDİNİ TEKNİK HEYETE AÇTI

Sezon başından bu yana sergilediği performansla eleştirilerin odağında yer alan 27 yaşındaki hücum oyuncusunun, teknik heyetle gerçekleştirdiği görüşmede oldukça dertli olduğu öğrenildi. Saha içindeki baskının performansını olumsuz etkilediğini vurgulayan milli futbolcu, taraftar tepkilerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

''KENDİMİ SAHAYA VEREMİYORUM''

Görüşmede yaşadığı psikolojik baskıyı açık yüreklilikle anlatan Kerem Aktürkoğlu'nun, "Sürekli ıslık sesi duyuyorum. Bu durum motivasyonumu çok düşürüyor ve sahada yapmak istediklerimi bir türlü gerçekleştiremiyorum" ifadelerini kullanarak yaşadığı memnuniyetsizliğini aktardığı belirtildi. Teknik heyetin ise moral seviyesi düşen milli oyuncuyu teselli ederek arkasında durduğu ve kendisine olan güvenlerini tazelediği dile getirildi.

Kerem AktürkoğluFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • kut Ay kut Ay:
    bu iyi günlerin seni Eyüp, Çorum Spor da görecezzz dahaaaaaaaaaaaa 8 2 Yanıtla
  • talat_yelbuz@mynet.com Yelbuz [email protected] Yelbuz:
    E ASGARİ ÜCRETLE O KADAR OLUR.ÜZÜLME, İNSANIN KAFASI GEÇİM DERDINDE OLURSA NASIL KENDINI İSE VERECEK. 5 4 Yanıtla
  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    Fb.gerçekten şansızlık yaşiyor.şutlar direklerde patladı.kurban kesin.kerem çok çalışiyor ama şans ondan yana değil.taraftarında onu desteklemesi lazım. 3 3 Yanıtla
  • Dracarys null Dracarys null:
    Bu kadar para alıp hiç bir işe yaramayan oyuncu çok az görülür. Herif sıfır yetenek birde istediklerimi yapamıyorum diyor. Yaaa sabırrr 2 1 Yanıtla
  • Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    Konuştu bal kabağı gerisini zaten herkes biliyor 0 1 Yanıtla
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