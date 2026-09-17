Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe'yi bin pişman etti - Son Dakika
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Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe'yi bin pişman etti

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Fenerbahçe'den ayrılarak Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, Santos karşısındaki Sudamericana çeyrek final rövanşında 2 asist yaptı. İlk maçı 2-0 kaybeden Atletico Mineiro, rövanşı 4-2 kazanıp seri penaltılarda 3-1 üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi. Fred, yeni takımında çıktığı 7 maçta 1 gol ve 3 asiste ulaştı.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak ülkesine dönen Fred, Atletico Mineiro formasıyla performansını sürdürüyor. Brezilyalı futbolcu, Santos karşısındaki kritik rövanşta takımının geri dönüşünde önemli rol oynadı.

2-0'IN RÖVANŞINDA GERİ DÖNDÜLER

Sudamericana çeyrek finalinde Santos'a deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 2-0 kaybeden Atletico Mineiro, rövanşta rakibini 4-2 mağlup etti. Normal süre ve uzatmaların ardından eşitlik bozulmayınca turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirledi.

FRED'DEN 2 ASİST BİRDEN

Fred, Atletico Mineiro'nun geri dönüşünde öne çıkan isimlerden biri oldu. Brezilyalı orta saha, Bernard'ın henüz 17. saniyede kaydettiği golün asistini yaptı. Fred, 20. dakikada Reinier'in attığı golde de son pası veren isim olarak karşılaşmayı 2 asistle tamamladı.

Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe'yi bin pişman etti

PENALTILARDA YARI FİNAL BİLETİNİ ALDILAR

Seri penaltı atışlarında Santos'a 3-1 üstünlük kuran Atletico Mineiro, Sudamericana'da adını yarı finale yazdırdı.

7 MAÇTA 4 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Atletico Mineiro formasıyla şu ana kadar 7 resmi karşılaşmada 537 dakika süre alan Fred, 1 gol ve 3 asist kaydetti. Brezilyalı futbolcu böylece yeni takımında 4 gole doğrudan katkı sağladı.

Atletico MineiroFenerbahçeBrezilyaSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Büşra çevik Büşra çevik:
    Moderatör, insanların yorum yapma özgürlüğünü kısıtlama yapmanız ilkeli be özgür habercilik adına utanç verici bir tablodur. 8 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    ismail git oğlum ismail gel oğlum. yeter artık git aziz, ali koçu isteriz. Aziz baba geri dön şampiyon yap bizi. 1 1 Yanıtla
  • Sercan Değirmenci Sercan Değirmenci:
    ne dion ender yine sacmalamissin 0 0 Yanıtla
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