Dursun Özbek'ten transfer için itiraf: 50 milyon Euro - Son Dakika
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Dursun Özbek'ten transfer için itiraf: 50 milyon Euro

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda transfer dönemindeki eleştirilere yanıt vererek, ''Bütün çabamız, Galatasaray'ın eksiklerini en iyi tamamlayacak transferleri yapmak ve finansman olarak Galatasaray'ı zora sokmayacak bir yapının peşinde koştuk. Onun için bazı gecikmeler oldu. Aynı transferleri temmuz ayının başında veya ortasında yapsaydık, aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro civarında olurdu'' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunarak transfer dönemindeki eleştirilere yanıt verdi. 

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜRLER"

Dursun Özbek sözlerine "Geçen sezonu üst üste 4. şampiyonluğumuz ile tamamladık, 26. şampiyonluğumuza ulaştık. Emeği geçen başta Okan Hoca olmak üzere, teknik kadroda, oyunculara ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizden de onlara çok büyük bir alkış rica ediyorum. Başkan olarak, sayın divan amatör sporlardaki başarılarımızı açıkladı. Çok kuvvetli bir alkış da onlar için istiyorum." ifadeleriyle başladı. 

"YENİ HEDEFLERİMİZ VAR"

Üst üste 5. şampiyonluğu hedeflediklerini belirten Özbek, "Değerli arkadaşlar şimdi önümüzde yeni hedeflerimiz var. Biz Galatasaray olarak hiçbir zaman kazandığımız başarılarla yetinmedik. Her zaman daha iyisini, daha büyüğünü hedefledik. Bu sezon da hedefimiz çok açık, üst üste 5. kez şampiyon olmak, 27. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'da Galatasaray'ın adına yakışan başarılar elde etmek olacaktır." dedi. 

Dursun Özbek'ten transfer için itiraf: 50 milyon Euro

''İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEDİK''

"Yeni sezona başlarken bir transfer dönemi geçirdik. Bu transfer döneminde neler söylendi neler çizildi hepinizin hafızasında yeri olduğunu düşünüyorum. Ben ve arkadaşlarım, sezon bitmeden, şampiyonluğumuzu ilan ettiğimiz gün masaya oturduk. İhtiyaçlarımız ne dedik, şampiyon olduk, Avrupa'da da son derece önemli gördüğüm son 16'ya kalma başarısı gösterdik. İyi bir performans sergiledik. Ama eksiklerimizi tespit edelim dedik ve ona göre başlayalım dedik. Ondan önce de bütçemizi yapalım dedik, ne kadar harcama limitimiz var, ne kadar harcayabiliriz diye oturduk planlamalarımızı yaptık." şeklinde  konuştu. 

"FARK 50 MİLYON EURO OLURDU''

Transfer dönemindeki eleştirilere yanıt veren Özbek, "Transfer döneminde en çok eleştiri aldığımız konulardan biri, geç kalıyorsunuz oldu. Haklı olabilirler ama transfer döneminin başarılı yönetilmesi iki şeye bağlıdır. Bir; yaptığınız transferlerin performansı nasıl, takıma uyumu nasıl ve sahada ne veriyor. İkincisi ve daha önemlisi ise; bu yaptığınız işin finansal boyutu ne. Bütün çabamız, Galatasaray'ın eksiklerini en iyi tamamlayacak transferleri yapmak ve finansman olarak Galatasaray'ı zora sokmayacak bir yapının peşinde koştuk. Onun için bazı gecikmeler oldu. Aynı transferleri temmuz ayının başında veya ortasında yapsaydık, aradaki fark yaklaşık 50 milyon Euro civarında olurdu. Bu hususun çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı. 

Dursun Özbek'ten transfer için itiraf: 50 milyon Euro

"YARI YARIYA FARK"

Sözlerine devam eden Dursun Özbek, "Sezon başındaki bonservis rakamı ile bizim yaptığımız bonservis rakamı arasında yarı yarıya fark var. O gün yapılan eleştirilerden şikayet etmiyorum, haklıdırlar. Erken transfer yapmak ve kampa yetiştirmek önemli ama diğer husus da önemli." açıklamasında bulundu.

"PERFORMANS GÖSTERİYORLAR"

Dursun Özbek konuşmasını, "Hepiniz izlediniz, yeni transferlerimiz sahada performans göstermeye başladı. Başarılı bir transfer dönemini, Galatasaray için en uygun şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. Yeni transferlerimize hoş geldin diyorum, Galatasaray'ın başarısı için çalışacaklarından da son derece eminim." şeklinde sonlandırdı. 

Dursun ÖzbekGalatasarayFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Cemilrepost Demiroğlu Cemilrepost Demiroğlu:
    Aldığı adamların hepsi çöp boşuna para harcıyor gs nin şampiyon olması için transfere ihtiyaç yok , transferi avrupa için yapsın. 2 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    bir gün hepiniz batacaksınız bu lüx harcamalarınız sizi bitirecek 0 0 Yanıtla
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