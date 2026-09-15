Bakırköy'de alev alan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi
D-100 kara yolunda seyir halindeyken alev alan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, sürücünün yolcuları tahliye etmesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle yan yol bir süre araç trafiğine kapandı ve otobüs kullanılamaz hale geldi.
Bakırköy'de seyir halindeyken alev alan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen 34 GA 8534 plakalı otobüs, Bakırköy mevkisinde alev aldı.
Durumu fark ederek otobüsü yan yola çeken ve otobüsteki yolcuları tahliye eden sürücü, alevlere ilk müdahaleyi yaptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri kısa sürede otobüsü saran alevlere müdahale etti.
Yangın sebebiyle yan yol bir süre araç trafiğine kapandı.
Yangın söndürüldü, otobüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Kaynak: AA
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