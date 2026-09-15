İngiltere, Venezuela'ya büyükelçi atayarak diplomatik ilişkileri yükseltiyor - Son Dakika
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İngiltere, Venezuela'ya büyükelçi atayarak diplomatik ilişkileri yükseltiyor

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İngiltere, Venezuela ile maslahatgüzarlık düzeyindeki diplomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesine çıkarma kararı aldı. Hükümet, bunun Venezuela'da demokrasiye geçişi destekleyeceğini ve daha geniş kapsamlı uluslararası yeniden angajmanın parçası olduğunu açıkladı.

İngiltere, Venezuela ile maslahatgüzarlık seviyesindeki diplomatik ilişkilerini büyükelçilik atayarak geliştirme kararı aldı.

İngiltere, Venezuela ile olan diplomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesine çıkarma kararı aldı. İngiltere, Venezuela'ya büyükelçi atayarak diplomatik ilişkilerini geliştireceğini ve bunun Venezuela'da demokrasiye geçişi destekleyeceğini açıkladı.

Hükümet, parlamentoya yaptığı yazılı açıklamada, "Bu karar, daha geniş kapsamlı uluslararası yeniden angajmanın bir parçasıdır. Bu yaklaşım, 2024'te gerçekleştirilenler de dahil olmak üzere son seçim süreçlerine ilişkin İngiltere'nin değerlendirmesinde herhangi bir değişiklik anlamına ve herhangi bir tarafın desteklendiği anlamına gelmemektedir. İngiltere'nin uzun süredir devam eden tutumu, hükümetleri değil, devletleri tanımaktır" dedi.

İngiltere, ABD, AB ülkeleri ve birçok Batı müttefikiyle birlikte Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2018'deki başkanlık seçimlerini kazanmasını tanımayarak, muhalefet lideri Juan Guaido'yu Venezuela'nın "geçici başkanı" olarak ilan etti. Siyasi krizin ardından 2019'da iki ülke arasındaki ilişkiler maslahatgüzarlık seviyesine düşürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İngiltere, Venezuela'ya büyükelçi atayarak diplomatik ilişkileri yükseltiyor - Son Dakika

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