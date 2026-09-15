Yaya üst geçidinden caddeye düştü, minibüs çarpınca hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yaya üst geçidinden caddeye düştü, minibüs çarpınca hayatını kaybetti

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Adana'da yaya üst geçidinden düştükten sonra caddede seyir halindeki minibüsün çarptığı 33 yaşındaki Mert Dalkılıç hayatını kaybetti.

Adana'da yaya üst geçidinden düşen 33 yaşındaki Mert Dalkılıç, yoldan geçen bir minibüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.

DÜŞER DÜŞMEZ MİNİBÜS ÇARPTI

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı’nda meydana geldi. Yaya üst geçidindeki Mert Dalkılıç (33), bilinmeyen nedenle caddeye düştü. Bu sırada caddede seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, Dalkılıç’a çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Dalkılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Dalkılıç’ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3. Sayfa, Güncel, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Adana Yaya üst geçidinden caddeye düştü, minibüs çarpınca hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaya üst geçidinden caddeye düştü, minibüs çarpınca hayatını kaybetti - Son Dakika
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