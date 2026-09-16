Milletvekili ile SGK'lıya ödenen cenaze yardımı arasındaki fark olay oldu - Son Dakika
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Milletvekili ile SGK'lıya ödenen cenaze yardımı arasındaki fark olay oldu

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Milletvekili ile SGK\'lıya ödenen cenaze yardımı arasındaki fark olay oldu
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Devletin vefat eden vatandaşların yakınlarına ödediği cenaze ve ölüm yardımları arasındaki uçurum dikkat çekiyor. Temmuz 2026 itibarıyla SSK ve BAĞ-KUR’lu bir işçinin cenaze ödeneği 6 bin 398 lirada sabit kalırken; memur maaş katsayısına endeksli olarak artan görevdeki bir milletvekilinin ölüm yardımı 179 bin 608 liraya ulaştı. İşçi ile milletvekili yardımı arasında tam 28 katlık fark oluştu.

Devletin vefat eden vatandaşların yakınlarına ödediği cenaze ve ölüm yardımları arasındaki yüksek farklar dikkat çekiyor. Temmuz 2026 itibarıyla geçerli olan güncel verilere göre, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve BAĞ-KUR kapsamında çalışan bir işçinin ailesine ödenen cenaze ödeneği ile görevdeki bir milletvekilinin yakınlarına yapılan ölüm yardımı arasında yaklaşık 28 katlık bir fark bulunuyor.

Farklı statülerdeki çalışanlar ve devlet yetkilileri için uygulanan ölüm yardımı rakamları, ödeme yapılan kurum ve mevzuat şartlarına göre büyük değişkenlik gösteriyor.

İŞTE YAPILAN CENAZE YARDIMLARI 

Farklı statülere göre hak sahiplerine ödenen cenaze ve ölüm yardımı tutarları şu şekilde sıralanıyor:

  • SSK/ BAĞ-KUR'lu Çalışan Cenaze Ödeneği: 6.398 TL
  • Devlet Memuru Ölüm Yardımı: 29.935 TL
  • Emekli Milletvekili Ölüm Yardımı: 89.804 TL
  • Görevdeki Milletvekili Ölüm Yardımı: 179.608 TL

GÜNCELLEME YÖNTEMİ DE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Uygulanan rakamların yanı sıra ödeme tutarlarının güncelleme yöntemleri de statülere göre farklılık gösteriyor. Sözcü'den Ozan Bingöl'ün kaleme aldığı yazıya göre; Devlet memurları ve milletvekilleri için yapılan ölüm yardımları doğrudan memur maaş katsayısına endeksli olarak artış gösterirken, SSK ve BAĞ-KUR'lu çalışanlar için uygulanan cenaze ödeneği aynı sistemle otomatik olarak altı ayda bir yükselmiyor. Nitekim memur ve milletvekillerinin ödemeleri katsayı artışıyla güncellenirken, SSK ve BAĞ-KUR kapsamındaki cenaze ödeneği Temmuz ayı itibarıyla bir artış görmeyerek Ocak ayındaki 6.398 liralık seviyesini korudu.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • levent ayar levent ayar:
    SON VURUŞ YABARAK ÖDEKİ TARAFA DA BORÇLU GİTİYOR 8 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    Bizim cenazemiz bile fakirlik içinde ölüp gidiyor. cenaze masrafı zenginede aynı fakirede aynı ortalama 50 bin olması gerekiyor. 6000 nedir. milletvekiline ödenen parada çok 2 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    AHİRETTE VEKİLLERE LAZIM OLUR BİRAZ DAHA VERİLSİN 2 0 Yanıtla
  • kamil erol kamil erol:
    adamların ölüsü bile vatandaştan değerli oysa seçen vatandaş 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Milletvekili ile SGK'lıya ödenen cenaze yardımı arasındaki fark olay oldu - Son Dakika
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