Suudi Arabistan'a çifte saldırı! Dev tesis ve hava üssü vuruldu - Son Dakika
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Suudi Arabistan'a çifte saldırı! Dev tesis ve hava üssü vuruldu

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Suudi Arabistan\'a çifte saldırı! Dev tesis ve hava üssü vuruldu
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Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın stratejik noktalarına yönelik yeni bir saldırı dalgası gerçekleştirdiklerini duyurdu. Örgüt, Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu kentinde bulunan Aramco petrol tesisleri ile Hamis Muşayt bölgesindeki askeri hava üssünü balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını iddia etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun Yanbu kentindeki tesisi ile Hamis Muşayt Hava Üssü'nü balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen'de 450'den fazla hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Seri, Suudi Arabistan'ın Yanbu kentindeki ulusal petrol şirketi Aramco tesisine çok sayıda balistik füze ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini söyledi. Tesisin doğrudan isabet aldığını ileri süren Seri, ayrıca Hamis Muşayt Hava Üssü'nün de bir dizi balistik füzeyle hedef alındığını aktardı.

"SALDIRIYA KARŞI SALDIRI"

Seri, Suudi Arabistan'ın iç kesimlerine yönelik saldırılarını sürdüreceklerini belirterek, "kuşatmaya karşı kuşatma, saldırıya karşı saldırıyla" karşılık vereceklerini ifade etti. Öte yandan, Suudi Arabistan'dan Husilerin saldırı iddiasına ilişkin açıklama yapılmadı.

F-15 SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜKLERİNİ İDDİA ETTİLER

Husilerin Askeri Sözcüsü, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüklerini öne sürmüştü.

YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Hala İran mekke ittifakının içinde yer alması gerektiğini Düşünenler var mı acaba 5 18 Yanıtla
  • Zafer Budak Zafer Budak:
    Rabbim güç kuvvet versin. 16 5 Yanıtla
  • Beşir Beşir:
    Zafer Allah hiçbir zaman zalimin yanında olmaz ve yardımda etmez 4 14 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    dün İsrail’i destekler yorum yazanlar bugün İranı destekler yorumlar yazması aslında bizim Yıllardır savunduğumuz iran’ın İsrail’in dostu ve Müslüman ülkelerin düşmanı olduğudur 5 12 Yanıtla
  • Yusuf Coşgun Yusuf Coşgun:
    Müslüman ülkeler neresi ??? 11 2 Yanıtla
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