Rusların korkulu rüyası oldu! Ukraynalı nine tek hamlede işi bitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusların korkulu rüyası oldu! Ukraynalı nine tek hamlede işi bitirdi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna'da yaşlı bir kadın, yol kenarına inerek hedef beklediği belirtilen Rus fiber optik FPV drona müdahale etti. Kadının dronun fiber optik bağlantısını devre dışı bıraktığı belirtilirken, savaş başlığı taşıma ihtimali bulunan araca soğukkanlılıkla yaklaşması dikkat çekti.

Rusya- Ukrayna savaşında cephe hattından yayılan görüntülerde, yaşlı bir kadının yol kenarına inmiş fiber optik FPV drona müdahale ettiği anlar dikkat çekti. Paylaşımlarda kadının Ukraynalı, dronun ise Rus güçlerine ait olduğu belirtilirken, görüntünün nerede çekildiği ve kadının kimliği henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

YAŞLI KADIN DRONUN YANINA GİTTİ

Görüntülerde yaşlı kadının yol kenarında duran drona doğru yürüdüğü, ardından üzerine eğilerek arka bölümündeki ekipmana müdahale ettiği görülüyor. Paylaşımlara göre kadın, dronun fiber optik makarasını çıkararak operatörle bağlantısını kesti ve aracı etkisiz hale getirdi.

BU DRONLAR ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİNDEN ETKİLENMİYOR

Fiber optik FPV dronlarda kontrol ve görüntü aktarımı radyo frekansları yerine uçuş sırasında açılan ince bir fiber optik kablo üzerinden sağlanıyor. Bu nedenle klasik elektronik harp sistemleriyle bağlantılarının kesilmesi oldukça güç.

Rus güçlerinin bu tür dronları yol kenarlarına veya araziye indirerek hedef beklemek amacıyla kullandığı biliniyor. Ancak patlayıcı taşıyabilen askeri bir drona doğrudan yaklaşmak ciddi risk taşıyor. Yaşlı kadının dronun yanına giderek bağlantısına müdahale ettiği anlar ise savaş bölgesinden gelen dikkat çekici görüntüler arasına girdi.

Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Rusya Rusların korkulu rüyası oldu! Ukraynalı nine tek hamlede işi bitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da çobanların zorlu mesaisi 80 bin TL’ye personel bulunamıyor Hatay'da çobanların zorlu mesaisi! 80 bin TL'ye personel bulunamıyor
Aziz İhsan Aktaş’a yönelik saldırı davasında 6 sanık tahliye edildi Aziz İhsan Aktaş’a yönelik saldırı davasında 6 sanık tahliye edildi
Saha zeminini eleştiren İsmail Kartal’ın hedefinde hakemler var Saha zeminini eleştiren İsmail Kartal'ın hedefinde hakemler var
Sabiha Gökçen’de 1 şişe suyun fiyatı dudak uçuklattı Sabiha Gökçen'de 1 şişe suyun fiyatı dudak uçuklattı
Gölcük’te polis aracına giren yavru kedi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı Gölcük'te polis aracına giren yavru kedi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı
Ankara’nın altından deniz canlısı çıktı 66 milyon yıllık gizem Ankara'nın altından deniz canlısı çıktı! 66 milyon yıllık gizem
Gaziantep FK’li Serdar Dursun’dan Fenerbahçe’nin kadro yapısına eleştiri Gaziantep FK'li Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'nin kadro yapısına eleştiri
Nihat Kahveci canlı yayında ateş püskürdü: Allah sabır versin Nihat Kahveci canlı yayında ateş püskürdü: Allah sabır versin
Kulisleri sallayacak iddia İşte Yeni Parti’ye düşünülen alternatif isim Kulisleri sallayacak iddia! İşte Yeni Parti'ye düşünülen alternatif isim

20:23
ABD uzaya silah yerleştirdi Çin ve Rusya’dan sert tepki
ABD uzaya silah yerleştirdi! Çin ve Rusya'dan sert tepki
20:01
Yaya üst geçidinden caddeye düştü, minibüs çarpınca hayatını kaybetti
Yaya üst geçidinden caddeye düştü, minibüs çarpınca hayatını kaybetti
19:51
Somali’de Türkiye’ye destek gösterileri düzenlendi
Somali'de Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi
19:45
Uçak havadayken parçalandı, yolcular ecel terleri döktü
Uçak havadayken parçalandı, yolcular ecel terleri döktü
19:42
Trump’ın “yasak aşk” fotoğrafı büyük ses getirdi Gerçek bambaşka çıktı
Trump'ın “yasak aşk” fotoğrafı büyük ses getirdi! Gerçek bambaşka çıktı
19:12
Rusya’dan NATO’yu ayağa kaldıran hamle Askeri helikopteri hedef aldılar
Rusya'dan NATO'yu ayağa kaldıran hamle! Askeri helikopteri hedef aldılar
18:54
Yemen cephesi alev alev Husiler çatışma görüntülerini yayımladı
Yemen cephesi alev alev! Husiler çatışma görüntülerini yayımladı
17:54
Arjantin’de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava
Arjantin'de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava
17:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye’nin gündeminde erken seçim yoktur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur
16:07
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 20:55:55. #.0.3#
SON DAKİKA: Rusların korkulu rüyası oldu! Ukraynalı nine tek hamlede işi bitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement