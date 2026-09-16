100 yıl içinde tamamen yok olacak şehirler! Listede Türkiye'den iki il var - Son Dakika
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100 yıl içinde tamamen yok olacak şehirler! Listede Türkiye'den iki il var

100 yıl içinde tamamen yok olacak şehirler! Listede Türkiye\'den iki il var
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Bilim insanları tarafından yapılan son araştırma, önümüzdeki yüzyılda küresel ısınma ve deniz seviyesindeki yükselme nedeniyle sular altında kalma riski taşıyan 37 metropolü ortaya koydu. Swiftest verilerine dayanan raporda dünya genelinde Tokyo, Mumbai ve New York gibi dev kentler üst sıralarda yer alırken; Türkiye'den İstanbul 5'inci, İzmir ise 6'ncı sırada tehlike altındaki iller arasında gösterildi.

İklim krizinin etkilerini inceleyen bilim insanları, önümüzdeki yüzyılda deniz seviyesindeki yükselme ve su taşkınları nedeniyle yok olma riski taşıyan metropolleri açıkladı. Araştırma verilerine göre dünya genelinde 37 kent sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya bulunurken, listede Türkiye'den İstanbul ve İzmir ilk sıralarda yer aldı.

Swiftest şirketinin kurucu ortağı Matthew H. Nash tarafından gerçekleştirilen kapsamlı çalışma, küresel ısınmaya bağlı olarak artan deniz seviyelerinin ve ani su taşkınlarının önümüzdeki 100 yıl içinde onlarca kenti yaşanmaz hale getireceğini ortaya koydu. Dünya genelindeki liman ve kıyı kentlerinin karşı karşıya olduğu risk derecelerine göre sıralandığı raporda, kimi şehirlerin aktif kıyı koruma önlemleri geliştirdiği, çoğunun ise batma önleme planlarını uygulamakta yetersiz kaldığı vurgulandı.

TÜRKİYE'NİN İKİ DEV ŞEHRİ İLK 10'DA

Raporun en dikkat çekici detaylarından biri, Türkiye'nin en büyük iki kıyı kenti olan İstanbul ve İzmir'in risk sıralamasında üst basamaklarda bulunması oldu. Sıralamaya göre İzmir 6'ncı, İstanbul ise 5'inci sırada yer alarak en yüksek tehdit altındaki metropoller arasında gösterildi.

RİSK ALTINDAKİ 37 ŞEHİR

Araştırma raporuna göre önümüzdeki 100 yıl içinde sular altında kalma ve yok olma riski taşıyan metropollerin tam sıralaması şu şekilde paylaşıldı:

  • Tokyo | Japonya
  • Mumbai | Hindistan
  • New York City | ABD
  • Osaka | Japonya
  • İstanbul | Türkiye
  • İzmir | Türkiye
  • Kolkata | Hindistan
  • Bangkok | Tayland
  • Jakarta | Endonezya
  • Londra | İngiltere
  • Dakka | Bangladeş
  • Ho Chi Minh Kenti | Vietnam
  • San Francisco | ABD
  • Miami | ABD
  • İskenderiye | Mısır
  • Sydney | Avustralya
  • Boston | ABD
  • Lizbon | Portekiz
  • Dubai | Birleşik Arap Emirlikleri
  • Vancouver | Kanada
  • Abu Dabi | Birleşik Arap Emirlikleri
  • Kopenhag | Danimarka
  • New Orleans | ABD
  • Dublin | İrlanda
  • Honolulu | ABD
  • Amsterdam | Hollanda
  • Cancun | Meksika
  • Venedik | İtalya
  • Charleston | ABD
  • Macau | Çin
  • Male | Maldivler
  • Long Beach | ABD
  • Savannah | ABD
  • Nassau | Bahamalar
  • Punta Cana | Dominik Cumhuriyeti
  • Key West | ABD
  • Cockburn Tn. | Turks ve Caicos Adaları

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Son Dakika Güncel 100 yıl içinde tamamen yok olacak şehirler! Listede Türkiye'den iki il var - Son Dakika

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