Canlı yayında bir anda tansiyon yükseldi! Birbirlerine girdiler

Canlı yayında Ferhat Murat ile Mustafa Balbay arasında başlayan karşılıklı söz düellosunda tansiyon kısa sürede yükseldi. İkilinin tartışması, CHP'li belediyelere yönelik incelemeler ve AK Partili isimler üzerinden devam etti.

BALBAY: SADECE CHP'Lİ BELEDİYELER OLUR MU ÖYLE YA!

Habertürk ekranlarında gerçekleştirilen canlı yayında Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, kamu kaynaklarının tamamının incelenmesi gerektiğini savundu. Balbay, tartışma sırasında şu ifadeleri kullandı: "Bütün kamu kaynakları incelensin, sadece CHP'li belediyeler olur mu öyle ya!" Balbay'ın bu sözlerinin ardından Ferhat Murat devreye girdi ve AK Partili isimlerle ilgili örnekler verdi.

FERHAT MURAT: AK PARTİLİLER DE TUTUKLANDI

Balbay'ın çıkışına yanıt veren Ferhat Murat, soruşturma ve tutuklamaların yalnızca CHP'li isimlerle sınırlı olmadığını savundu. Murat, "AK Partililer de tutuklandı. Kırıkkale'de iki ilçe başkanı, Halfeti kayyumu hapiste." dedi.

BALBAY'DAN TEK KELİMELİK YANIT: NUMUNE

Mustafa Balbay, Ferhat Murat'ın verdiği örneklerin ardından "Numune." karşılığını verdi. Balbay'ın bu çıkışı üzerine Murat tepki göstererek tartışmayı Melih Gökçek üzerinden sürdürdü.

"İDAM EDİLSE MUTLU OLACAKSINIZ"

Tartışmanın en sert anlarından biri Ferhat Murat'ın Balbay'a verdiği yanıt sırasında yaşandı. Murat, "İsim beğendiremiyoruz size. Melih Gökçek yargılanıyor, idam edilse mutlu olacaksınız." ifadelerini kullandı.