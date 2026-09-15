Canlı yayında bir anda tansiyon yükseldi! Birbirlerine girdiler - Son Dakika
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Canlı yayında bir anda tansiyon yükseldi! Birbirlerine girdiler

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Habertürk canlı yayınında gazeteci Ferhat Murat ile Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay arasında kamu kaynakları ve belediyelere yönelik soruşturmalar üzerinden sert tartışma yaşandı. Balbay'ın "Bütün kamu kaynakları incelensin, sadece CHP'li belediyeler olur mu öyle ya!" sözlerine karşılık veren Murat, AK Partili isimlerin de tutuklandığını söyledi.

Canlı yayında Ferhat Murat ile Mustafa Balbay arasında başlayan karşılıklı söz düellosunda tansiyon kısa sürede yükseldi. İkilinin tartışması, CHP'li belediyelere yönelik incelemeler ve AK Partili isimler üzerinden devam etti.

BALBAY: SADECE CHP'Lİ BELEDİYELER OLUR MU ÖYLE YA!

Habertürk ekranlarında gerçekleştirilen canlı yayında Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, kamu kaynaklarının tamamının incelenmesi gerektiğini savundu. Balbay, tartışma sırasında şu ifadeleri kullandı: "Bütün kamu kaynakları incelensin, sadece CHP'li belediyeler olur mu öyle ya!" Balbay'ın bu sözlerinin ardından Ferhat Murat devreye girdi ve AK Partili isimlerle ilgili örnekler verdi.

Canlı yayında bir anda tansiyon yükseldi! Birbirlerine girdiler

FERHAT MURAT: AK PARTİLİLER DE TUTUKLANDI

Balbay'ın çıkışına yanıt veren Ferhat Murat, soruşturma ve tutuklamaların yalnızca CHP'li isimlerle sınırlı olmadığını savundu. Murat, "AK Partililer de tutuklandı. Kırıkkale'de iki ilçe başkanı, Halfeti kayyumu hapiste." dedi.

BALBAY'DAN TEK KELİMELİK YANIT: NUMUNE

Mustafa Balbay, Ferhat Murat'ın verdiği örneklerin ardından "Numune." karşılığını verdi. Balbay'ın bu çıkışı üzerine Murat tepki göstererek tartışmayı Melih Gökçek üzerinden sürdürdü.

"İDAM EDİLSE MUTLU OLACAKSINIZ"

Tartışmanın en sert anlarından biri Ferhat Murat'ın Balbay'a verdiği yanıt sırasında yaşandı. Murat, "İsim beğendiremiyoruz size. Melih Gökçek yargılanıyor, idam edilse mutlu olacaksınız." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Habertürk Canlı yayında bir anda tansiyon yükseldi! Birbirlerine girdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İsmail Hayat İsmail Hayat:
    Mustafa Balbay dinlemez, anlamaz. Amaaan 0 0 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    bu Mustafa Balbay neden herkesle kavga ediyor diyordum belli ki hakliyi soyluyormus 0 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Yine aynı muhabbet. Gına geldi şunlardan. Gündemi allem edip kallem edip aynı yere getiriyorlar. Bazıları da çanak tutuyor 0 0 Yanıtla
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