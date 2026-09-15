Tunceli'de kaçak suç örgütü lideri C.S., termal kamera ve İHA desteğiyle kıskaca alındı - Son Dakika
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Tunceli'de kaçak suç örgütü lideri C.S., termal kamera ve İHA desteğiyle kıskaca alındı

Tunceli\'de kaçak suç örgütü lideri C.S., termal kamera ve İHA desteğiyle kıskaca alındı
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Pülümür Vadisi'nin ormanlık ve sarp arazisinde aranan, hakkında 15 yıla yakın kesinleşmiş cezası bulunan suç örgütü lideri C.S., PÖH, JÖH ve KOM ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Firara yardım ettiği öne sürülen T.G. de gözaltına alındı.

TUNCELİ'de hakkında 14 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri C.S., Pülümür Vadisi'nde PÖH ve JÖH timlerinin, İHA ve termal kameralar kullanarak düzenlediği operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen C.S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele kapsamında 14 Eylül sabahı 'Sokaklar Güvende' operasyonu düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan C.S.'nin de yakalanması için çalışma başlatıldı. Silahlı tehdit ve kasten yaralama olayları ile cezaevinden firar etmesi nedeniyle hakkında toplam 14 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve suç örgütü lideri olduğu belirtilen C.S., ilk operasyonda yakalanamadı. Bunun üzerine çalışmalar kırsal bölgelerde yoğunlaştırıldı.

PÖH VE JÖH TİMLERİ VADİYE GİRDİ

C.S.'nin Pülümür Vadisi'ndeki ormanlık ve sarp araziye kaçmış olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin yanı sıra Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri de çalışmalara katıldı. Bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle karadan sürdürülen aramalara havadan da destek verildi. İHA'larla ormanlık alanlar ve kaçış güzergahları kontrol edilirken, özel harekat timleri sarp arazide arama yaptı. C.S.'nin kaçabileceği değerlendirilen noktalar ekipler tarafından kontrol altına alındı.

TERMAL KAMERAYLA ISI TESPİTİ YAPILDI

Gece saatlerinde devam eden çalışmalarda termal kamera sistemlerinden de yararlanıldı. Pülümür Vadisi'ndeki ormanlık bölgede termal kameralarla yapılan taramada ısı tespiti üzerine ekipler belirlenen noktaya yönlendirildi. Aramalarını yoğunlaştıran özel harekat timleri, C.S. ile kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği belirtilen T.G.'yi kırsal alanda tespit etti. Şüpheliler, kaçmaya çalışırken ekiplerin müdahalesiyle yakalandı.

AKARSUDAN YÜRÜYEREK KARŞIYA GEÇİRİLDİ

Sarp arazi ve akarsu nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede yakalanan C.S., özel harekat ekiplerinin güvenlik önlemleri altında vadiden çıkarıldı. C.S., ekiplerle birlikte akarsuyun içerisinden yürütülerek karşı kıyıya geçirildi. Ardından güvenli bölgeye ulaştırılarak gözaltına alındı. C.S.'nin kaçmasına ve kırsal bölgede saklanmasına yardım ettiği belirtilen T.G. de yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından C.S., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakkında 14 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.G. hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de kaçak suç örgütü lideri C.S., termal kamera ve İHA desteğiyle kıskaca alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de kaçak suç örgütü lideri C.S., termal kamera ve İHA desteğiyle kıskaca alındı - Son Dakika
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