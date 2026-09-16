Öcalan için villa mı yapıldı? Bir açıklama da Pervin Buldan'dan geldi - Son Dakika
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Öcalan için villa mı yapıldı? Bir açıklama da Pervin Buldan'dan geldi

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Öcalan için villa mı yapıldı? Bir açıklama da Pervin Buldan\'dan geldi
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DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında İmralı'da inşa edilen mekana ilişkin "villa" iddialarını yalanladı. Yeni yapının cezaevinin bir parçası olduğunu belirten Buldan, orayı konforlu bir alan gibi tanımlamanın art niyetli bir değerlendirme olduğunu ifade ederken, Abdullah Öcalan'ın bir çalışma ekibine ihtiyaç duyması sebebiyle yeni mekâna henüz taşınmadığını açıkladı.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında İmralı Cezaevi'nde inşa edilen yeni mekânla ilgili ortaya atılan "villa" iddialarına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan açıklık getirdi. Gazeteci Nagehan Alçı'nın Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi aktarmasının ardından başlayan tartışmalara yanıt veren her iki isim de iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde yürütülen süreçte, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için İmralı'da hazırlanan yeni alan sosyal medyada gündem oldu. Nagehan Alçı'nın "Öcalan'a İmralı Adası'nda bir ev inşa edildi ancak buraya geçmeyi reddetti" şeklindeki aktarımı sonrası kamuoyunda yürütülen "villa" tartışmalarına ilk yanıt MHP Lideri Bahçeli'den geldi.

BAHÇELİ: VİLLA DİYE BİR ŞEY YOK

Gazeteci Ceyhun Bozkurt'a konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "villa" benzetmesini reddederek inşa edilen yapının niteliğini açıkladı. Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Hanımefendinin aktardıklarından birileri villa yorumu çıkardılar, ‘villa’ diye bir şey yok. Hapishane içerisinde 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten etrafı denizle çevrili. Öcalan'ın yaşı da ilerledi, orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajları aktarsın. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır."

BULDAN: CEZAEVİNİN BİR PARÇASI

Tartışmalara ilişkin bir değerlendirme de DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan'dan geldi. Medyascope'a konuşan Buldan, alanın konforlu bir mekan şeklinde sunulmasını eleştirerek yapının durumunu ve Öcalan'ın neden henüz taşınmadığını şu sözlerle aktardı: "Villa benzetmesinin gerçekle alakası yoktur. Hatta denilebilir ki cezaevinin adeta bir parçasıdır yeni yapı. Silahsızlanma ve siyasallaşma bir süreç işidir. Bunun için Öcalan devrede olması gerekir. Art niyetli bir biçimde orayı villa ve konforlu bir alan gibi tanımlamak hem gerçekle alakası yok hem de art niyetli bir değerlendirmedir. Ve Öcalan hâlen oraya taşınmış değil çünkü bir çalışma ekibine ihtiyaç duyuyor o mekanda."

Abdullah Öcalanİmralı HeyetiPervin BuldanDEM PartiPolitikaTürkiyeİmralıGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Necdet null Necdet null:
    ?Bu neyin çalışmasını yapacak ev veya villa ne fark eder bu ne rahatlık ?bu para halkın parası 7 1 Yanıtla
  • seyfibascil@gmail.com [email protected]:
    Şu yapının bir resmini paylaşsakar, şçini dışını görsek de biz karar versek 5 0 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Emine Erdoğanìda yanina gönderin 2 1 Yanıtla
    Veli Tunçel Veli Tunçel:
    Yakışır alışkın kucağa zaten muhteremden dolayı 0 0
  • Beşir Beşir:
    yılmaz onun sahibi var Dilek iki yıldır boşta :)))))))))))) 2 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Dilek başına talih kuşu kondu kııız ekremi boşuna bekleme o daha içerden çıkamaz bu fırsatı kaçırma:))) 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Öcalan için villa mı yapıldı? Bir açıklama da Pervin Buldan'dan geldi - Son Dakika
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