Dört büyükler listelerini TFF'ye verdi! Fenerbahçe'de beklenen oldu, Galatasaray'da sürpriz gerçekleşti - Son Dakika
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Dört büyükler listelerini TFF'ye verdi! Fenerbahçe'de beklenen oldu, Galatasaray'da sürpriz gerçekleşti

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin kendilerine bildirdikleri kadroları açıkladı. Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve Amara Diouf, Galatasaray'da ise Can Armando Güner, TFF'ye bildirilen A takım listesinde yer almadı. İşte dört büyüklerin kadroları...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin kendilerine bildirdikleri kadroları spor kamuoyu ile paylaştı. 

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF'nin açıklamasında, "2026-2027 sezonunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de yer alan kulüplerin Birinci Transfer ve Tescil Dönemi sonrası Resmî A Takım Oyuncu Listeleri, futbolseverleri bilgilendirmek amacıyla TFF'nin sitesinden yayınlanmıştır." denildi.

GALATASARAY'DA SÜRPRİZ 

Galatasaray'da geride bıraktığımız sezon büyük umutlarla transfer edilen Can Armando Güner, TFF'ye bildirilen A takım listesinde yer almadı.

İşte Galatasaray'ın bildirdiği kadro:

Abdülkerim Bardakcı, Aleksey Batrakov, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Davinson Sanchez, Deniz Gül, Bitshiabu, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Rafael Leao, Renato Nhaga, Roland Sallai, Uğurcan Çakır, Victor Osimhen, Wilfried Singo, Yunus Akgün.

Dört büyükler listelerini TFF'ye verdi! <a class='keyword-sd' href='/fenerbahce/' title='Fenerbahçe'>Fenerbahçe</a>'de beklenen oldu, Galatasaray'da sürpriz gerçekleşti

FENERBAHÇE'DE İKİ İSİM YOK

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de ise Jayden Oosterwolde ve Amara Diouf, TFF'ye bildirilen listede kendisine yer bulamadı.

İşte Fenerbahçe'nin bildirdiği kadro:

Alaettin Ekici, Archie Brown, Bartuğ Elmaz, Çağrı Hakan Balta, Dorgeles Nene, Ederson Moraes, Mert Günok, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Kojo Peprah Oppong, Marco Asensio, Mason Greenwood, Matteo Guendouzi, Mert Hakan Yandaş, Milan Skriniar, Kerem Aktürkoğlu, Levent Mercan, Nathan Ake, Nelson Semedo, N'Golo Kante, Ognjen Mimovic, Oğuz Aydın, Ömer Yiğit Tiryakigil, Romelu Lukaku, Tarık Çetin, Vedat Muriqi, Yiğit Efe Demir.

Dört büyükler listelerini TFF'ye verdi! Fenerbahçe'de beklenen oldu, Galatasaray'da sürpriz gerçekleşti

İşte Beşiktaş'ın bildirdiği kadro:

Ahmet Sami Bircan, Alexander Nübel, Emmanuel Agbadou, Can Keleş, Doğan Alemdar, Dusan Vlahovic, Emir Yaşar, Emirhan Topçu, Ernest Poku, Fabio Miretti, Hyeongyu Oh, Junior Olaitan, İlhan Fakılı, Kartal Kayra Yılmaz, Kassoum Ouattara, Leandro Trossard, Amir Murillo, Milot Rashica, Wilfried Ndidi, Orkun Kökçü, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Semih Kılıçsoy, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Vaclav Cerny, Yasin Özcan.

Dört büyükler listelerini TFF'ye verdi! Fenerbahçe'de beklenen oldu, Galatasaray'da sürpriz gerçekleşti

İşte Trabzonspor'un bildirdiği kadro:

Ahmet Doğan Yıldırım, Ali Habeşoğlu, Andre Onana, Arseniy Batagov, Cenk Özkaçar, Chibuike Godfrey Nwaiwu, Cihan Çanak, Doğuhan Aral Şimşir, Ebere Paul Onuachu, Ernest Muçi, Fabio Henrique Tavares, Franculino Gluda Dju, Mehmet Umut Nayir, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroglu, Mohamed Salah, Mustafa Eskihellaç, Noah Jose Saviolo, Oğuzhan Ertem, Okay Yokuşlu, Onuralp Çevikkan, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Samet Akaydın, Sidny Lopes Cabral, Stefan Savic, Jabol - Folcarelli, Wagner Pina.

Dört büyükler listelerini TFF'ye verdi! Fenerbahçe'de beklenen oldu, Galatasaray'da sürpriz gerçekleşti
Türkiye Futbol FederasyonuGalatasarayTrabzonsporFenerbahçeBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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