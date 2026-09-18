Kobra Murat'a "haraç" şoku! Torunuyla tehdit edildi, emniyetin yolunu tuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kobra Murat'a "haraç" şoku! Torunuyla tehdit edildi, emniyetin yolunu tuttu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamuoyunda 'Kobra Murat' olarak tanınan sanatçı Murat Divandiler, iki aydır yabancı numaralardan tehdit mesajları aldığını öne sürerek Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvurdu. Divandiler, kendisinden 1 milyon dolar istendiğini, evine bomba koymak ve torununu kaçırmakla tehdit edildiğini söyledi. Sanatçı, tehditlerle ilgili savcılığa da suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Kamuoyunda 'Kobra Murat' olarak tanınan Murat Divandiler, tehdit edildiğini öne sürerek emniyete başvurdu. Divandiler, "Devamlı tehdit mesajları alıyorum. Yabancı numaralardan. 'Evine bomba koyacağız, torununu kaçıracağız, bize 1 milyon dolar vereceksin' diye tehdit ediyorlar beni" dedi.

Kobra Murat'a

"DEVLETİMİZ HİÇBİR ZAMAN FIRSAT VERMEYECEK"

Kamuoyunda 'Kobra Murat' olarak tanınan Murat Divandiler, bir süredir tehdit edildiği gerekçesiyle emniyete şikayette bulundu. Şikayetinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü önünde basın mensuplarına açıklama yapan Kobra Murat, "Devlet her zaman 18 yaşında, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ımız başımızda, devletimize sığındık. Haraç kesen, bu tür tehditler yapan insanlara devletimiz hiçbir zaman fırsat vermeyecek. Herkes doğru düzgün çalışsın, doğru düzgün yaşasın. Gayri meşru işler devletimizden uzak dursun. Zaten emniyetimiz, devletimiz bu konuda mükemmel çalışıyor. Kimse kimsenin ekmeğini yuvasına çalıştığına göz dikmesin, herkes çabalasın. Benim gibi 23 saat çalışsın, 3 saatte uyusun" dedi.

Kobra Murat'a

"1 MİLYON DOLAR İSTEDİLER"

Kobra Murat, "Devamlı tehdit mesajları alıyorum. Yabancı numaralardan, Avrupa'dan, İran, Irak'tan bilinmeyen numaralardan arıyorlar. Çocuğuma, çoluğuma karşı, yuvama karşı. İşte bize 1 milyon dolar vereceksin, keleşle tararız, evine şöyle yaparız, böyle yaparız diyorlar. Her şeyi, her şeyi saçma sapan şeyler yazıyorlar. Tabii ki ben de işlere gidiyorum, huzursuz oluyorum bu konuda. O yüzden devletime başvurdum. Şu ana kadar zaten 30 seneden beri bu işi yapıyorum. Kimse benim başıma böyle çökemedi. Biz roman çocuğuyuz sonuçta yukarıda Allah var, her şey var, devletimiz var, milletimiz var. Kimse kimsenin başına çökemez. İki aydan beri tehditler alıyorum. Mesaj da atıyorlar çok kötü şeyler yazıyorlar. Evine bomba koyarız, keleşle tararız, torununu kaçırırız. Evini yakarız diyerek haraç kesmeye çalışıyorlar, 1 milyon dolar para vereceksin, bizim kim olduğumuzu tanıyacaksın, göreceksin diye tehdit ediyorlar" diye konuştu.

Kobra Murat'a

KENDİSİNİ TEHDİT EDENLERE ŞARKIYLA SESLENDİ

Kendisini tehdit edenlere şarkı söyleyerek seslenen Kobra Murat, "Arabam kırmızı, dolaşıyorum Paris'i, İngiltere'yi, Kıbrıs'ı. Kobra Murat insanların, eğlencenin, evliliklerin, düğünlerin, derneklerin, konserlerin yıldızı. Üzmeyecekler beni, ağaları gelse, yıkamazsınız babaları gelse" dedi.

Kobra Murat, tehditlerle ilgili savcılığa da suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Kobra Murat'a
Kaynak: DHA
Asayiş Şube MüdürlüğüKobra MuratGayrettepeGayrettepeİstanbulMagazinGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Rahmi Burak Rahmi Burak:
    torununu Bilal Erdoğan sandım ?? 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşire annesi ve sağlık memuru babasının hastanesine hekim olarak atandı Hemşire annesi ve sağlık memuru babasının hastanesine hekim olarak atandı
Çifteler’de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında Çifteler'de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı! Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında
Hayrabolu’da otomobiline kurşun yağdı Kuyumcu toptancısı Hamdi Mor kurtarılamadı Hayrabolu'da otomobiline kurşun yağdı! Kuyumcu toptancısı Hamdi Mor kurtarılamadı
Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz’e uğurlanıyor Faz-2’de ilk gaz yıl sonunda yakılacak Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz'e uğurlanıyor! Faz-2'de ilk gaz yıl sonunda yakılacak
CHP’li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda istifa etti: Yoluna bağımsız devam edecek CHP’li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda istifa etti: Yoluna bağımsız devam edecek
Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz kızağa çekildi Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kızağa çekildi
Nathan Ake’nin eşinden şaşırtan paylaşım: Turist fiyatı değil, gerçek fiyatı nedir Nathan Ake'nin eşinden şaşırtan paylaşım: Turist fiyatı değil, gerçek fiyatı nedir?
Pakistan’dan Husilere operasyon sinyali: Kutsal mekanlarımızı korumak vazifemiz Pakistan'dan Husilere operasyon sinyali: Kutsal mekanlarımızı korumak vazifemiz
Gökyüzünde dehşet anları: Londra uçuşunda yolcular birbirine girdi Gökyüzünde dehşet anları: Londra uçuşunda yolcular birbirine girdi
Barcelona’nın oynadığı 7 maçta attığı gol sayısı göz doldurdu Barcelona'nın oynadığı 7 maçta attığı gol sayısı göz doldurdu
Hande Erçel reklam için sarışın oldu Kazancı dudak uçuklattı Hande Erçel reklam için sarışın oldu! Kazancı dudak uçuklattı
17:17
İstanbul Havalimanı’nın 4. pistinden ilk uçak havalandı İşte Erdoğan’ın kalkış iznini verdiği anlar
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar
16:49
Montella’dan sürpriz karar Milli Takım’da iki yıldızın kalemi kırıldı
Montella'dan sürpriz karar! Milli Takım'da iki yıldızın kalemi kırıldı
16:46
Her satırı korkunç 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
Her satırı korkunç! 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
16:45
Derbide yok Galatasaray’da Osimhen şoku
Derbide yok! Galatasaray'da Osimhen şoku
16:33
Kahreden olay Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
Kahreden olay! Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
16:20
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler Sağlık kontrolünden geçirildiler
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler
16:05
4 isim ilk kez çağrıldı İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu
4 isim ilk kez çağrıldı! İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu
16:02
Survivor Beyza ağlaya ağlaya yardım istedi: Kendimi yok etmek üzereyim
Survivor Beyza ağlaya ağlaya yardım istedi: Kendimi yok etmek üzereyim
15:36
Fenerbahçe’de yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı
Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı
14:52
Özgür Özel’i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya
Özgür Özel'i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya
14:12
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
13:54
Kadir İnanır’ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Kadir İnanır'ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 17:24:54. #7.12#
SON DAKİKA: Kobra Murat'a "haraç" şoku! Torunuyla tehdit edildi, emniyetin yolunu tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement