Ülke bu derbiyi konuşuyor! Polis harekete geçti - Son Dakika
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Ülke bu derbiyi konuşuyor! Polis harekete geçti

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İngiltere'nin en gergin rekabetlerinden Millwall-West Ham derbisi 14 yıl sonra yeniden oynandı. Karşılaşma öncesinde taraftar grupları arasında olası çatışma ihtimali nedeniyle güvenlik önlemleri artırılırken, bazı Millwall taraftarlarının gözaltına alındığı bildirildi. Londra polisi, S35 yetkisiyle şüpheli gördüğü kişilere müdahale etti.

Millwall ile West Ham United, yıllar sonra Championship'te karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki mücadele, yalnızca sahadaki rekabetle değil, tribünlerdeki gerilimle de dikkat çekti.

DERBİ ÖNCESİ TARAFTAR GERGİNLİĞİ

Karşılaşma öncesinde güvenlik güçleri alarma geçti. Londra polisi, olası olayların önüne geçmek için özel önlemler alırken bazı Millwall taraftarlarının gözaltına alındığı bildirildi.

Ülke bu derbiyi konuşuyor! <a class='keyword-sd' href='/polis/' title='Polis'>Polis</a> harekete geçti

İddiaya göre West Ham taraftarları, Millwall taraftarlarıyla karşı karşıya gelmek için bir buluşma noktası oluşturdu. Millwall taraftarlarının bölgeye gelmesinin ardından durumun polise bildirildiği ve ekiplerin müdahale ettiği aktarıldı.

POLİS S35 YETKİSİNİ DEVREYE ALDI

Derbi öncesinde Londra polisi, belirlenen bölgede S35 yetkisini uygulamaya koydu. Bu kapsamda polis ekipleri, suç, kamu düzenini bozma veya toplum karşıtı davranışlara karıştığını düşündüğü kişilere bölgeyi terk etme talimatı verebiliyor.

Ülke bu derbiyi konuşuyor! Polis harekete geçti

14 YIL SONRA YENİDEN KARŞILAŞTILAR

Millwall ile West Ham arasındaki mücadele, iki takımın 14 yıl sonraki ilk resmi karşılaşması oldu.

Liman işçileri arasındaki rekabete dayanan derbi, yıllar boyunca saha dışındaki olaylarla da İngiliz futbolunun en çok konuşulan eşleşmelerinden biri haline geldi. İki takım, tarihlerindeki 100. resmi randevu için sahaya çıkarken, güvenlik önlemleri maç boyunca üst seviyede tutuldu.

Ülke bu derbiyi konuşuyor! Polis harekete geçti
Hamster CoinİngiltereLondraPolisSporSon Dakika

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