Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Parti'ye gönderme: İsim tartışmasıyla günlerini israf ede dursunlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. Ana Pist'in açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında muhalefetin gündemine de gönderme yapan Erdoğan, havalimanı projesinin muhalefet tarafınan "israf" diye eleştirildiğini hatırlatarak, "Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler, isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız" dedi. Erdoğan, "Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İstanbul Havalimanı'mızın 4. ana pist ve ilave açılışlarda sizlerle olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Gönülleri de birbirine bağlayan Aziz İstanbul'umuza selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Bu eserlerde emeği geçen bakanlığımıza, işçi kardeşlerimize, mimarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Yatırımlarımız havalimanımıza çok önemli katkılar yapacak. Taksi ve bekleme sürelerinden, yakıt ve zaman tasarrufuna kadar bu yatırımlar hizmet standartlarını yükseltecektir. Sahip olduğumuz konumun sunduğu avantajları birlikte en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Dişimizi tırnağımıza takıp çalışıyoruz. Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Dünyanın gözbebeği İstanbul'umuzun ve ülkemizi güçlendirecek yatırımları vites yükselterek devreye almayı sürdürüyoruz.

Bugün hizmete alacağımız dördüncü ana pist ve ilave yatırımlar, küresel bağlantı gücünde dünya lideri olan İstanbul Havalimanı'mıza inşallah çok önemli katkılar yapacak. Genel havacılık operasyonlarından taksi ve bekleme sürelerine, iniş kalkış emniyetinden yakıt ve zaman tasarrufuna, bu yatırımlar havalimanımızın hizmet standartlarını daha da yükseltecek. Bu eserlerde emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımıza, yatırımcı ve yüklenici firmalarımıza, işçi kardeşlerimize, mimar ve mühendislerimize, proje çalışanlarımızın hepsine yürekten teşekkür ediyorum.

"BÜYÜK BİR İDEALİMİZ VAR"

Kıymetli misafirler, burada bir hususu öncelikle ifade etmek isterim. Türkiye olarak dünya haritasında çok müstesna bir konumda yer alıyoruz. 67 ülkeden 1,5 milyar insan sadece 4 saatlik bir uçuş yaparak ülkemize kolayca gelebiliyor. Kara, deniz ve demir yollarını da hesaba kattığımızda Türkiye'nin bağlantı altyapısı çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Sahip olduğumuz bu konumu, sunduğu avantajları birlikte en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. 86 milyonun daha rahat, daha konforlu, daha huzurlu yaşaması için tabiri caizse dişimizi tırnağımıza takıyoruz. Bu ülkenin her bir ferdinin kendisini güvende hissetmesi, gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü bizim, on yıllar boyunca ihmal edilen, kaynakları pervasızca heba edilen bu millete karşı sorumluluğumuz, ödememiz gereken borcumuz var.

Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ni yatırımlarla, eserlerle, hizmetlerle ihya etmek gibi bir gayemiz var. Bizim, içinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak gibi büyük bir idealimiz var. Bunun için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Ekonomiden adalete, sağlıktan güvenliğe, dış politikadan eğitime, bu aziz millete layıkıyla hizmet edebilmek için uğraştık, uğraşıyoruz. Milletimizin bize duyduğu güvenin karşılığını 81 ilimizi, 922 ilçemizi, 86 milyonun tamamını kapsayan hizmetlerle vermeye çalıştık. Allah'ın izniyle içeride güçlü, bölgesinde söz sahibi, dünyada ise muteber bir Türkiye'yi milletimizle beraber kuvveden fiile çıkardık.

"2002'DEN BUGÜNE AKTİF HAVALİMANI SAYIMIZI 26'DAN 58'E ÇIKARDIK"

Şimdi artık yeni hedeflerle, vahdet, sıhhat ve kuvvet çizgisinde yolumuza devam ediyoruz. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzu ve ülkemizi güçlendirecek yatırımları hız kesmeden, bilakis vites yükselterek devreye almayı sürdürüyoruz.

Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekiyorum. Sadece İstanbul'da 604,4 milyar lirası hava yolu olmak üzere, ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım yaptık. Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. 2002'den bugüne aktif havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkardık. Hava Ulaştırma Anlaşması imzaladığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e yükselttik. Dış hat nokta sayımızı 50 ülkede 60 noktadan 133 ülkede 356 noktaya taşıdık.

Yapımı devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla aktif havalimanı sayımızı 60'a ulaştıracağız. Ordu-Giresun ve Rize-Artvin'den sonra deniz üzerindeki üçüncü havalimanımızı da Trabzon'da inşa edeceğiz. Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik. 2002'de iç ve dış hatlarda 34,5 milyon olan yolcu sayımız, 2025'te 247 milyonu geride bıraktı. Bu performansla yolcu sayısında Avrupa'da 3. dünyada 7. olduk. 2026'nın ilk 8 ayında ise ülkemiz genelinde hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 167,5 milyonu aşarak nüfusumuzun neredeyse iki katına ulaştı.

"TÜRKİYE'NİN EN UZUN METRO HATTINI VATANDAŞLARIMIZIN İSTİFADESİNE SUNDUK"

Değerli konuklar, sevgili kardeşlerim. Haziran ayında Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun Halkalı-Arnavutköy kesimini hizmete alarak toplam uzunluğu 69 kilometre olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesi'ni başarıyla tamamladık. Böylelikle Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattını vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. İstanbul Havalimanı'na ulaşımı da önemli ölçüde kolaylaştırdık.

"MUHALEFET ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞIYORDU"

Tabii burada şu gerçeği de ülkem ve milletim adına üzülerek ifade etmek durumundayım. Biz İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken, eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz, değil mi? Çıktılar, yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler. İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var dediler. Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bu yerde havalimanının ne işi var dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ön açmak, kolaylaştırmak, yapıcı eleştirilerde bulunmak yerine sürekli yıkmanın, tahrip etmenin, engellemenin ve yavaşlatmanın peşinde oldular. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu.

"30 AĞUSTOS'TA TÜM ZAMANLARIN UÇUŞ REKORUNU YENİLEDİK"

Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı, hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor. Havalimanımız geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak yolcu sayısı bazında Avrupa'da ikinci, dünyada 8. sıraya yerleşti. Bugüne kadar sayısız kez yılın en iyi havalimanı ve dünyanın en aile dostu havalimanı ödüllerine layık görüldü. 110'un üzerinde havayolu iş birliği ile 340'tan fazla noktaya uçuş imkanı sunan havalimanımız, geçtiğimiz Temmuz'da 8,15 milyon yolcu sayısına ulaşarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını aldı. 16 Ağustos'ta 291 binle Türkiye ve Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırdı. 30 Ağustos'ta 1787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledik. Böylece İstanbul Havalimanı'mız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı. Buradan uçaklar kalkamaz diyorlardı. Ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı. Nisan 2025'te hayata geçirdiğimiz üçlü bağımsız paralel pist operasyonuyla dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda üç pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen seçkin merkezler arasına girdi.

"TÜRKİYE, SİVİL HAVACILIKTA ŞAMPİYONLAR LİGİNDE"

Yalnızca yolcu taşımacılığında değil, kargo ve yük taşımacılığında da aynı başarıyı yakaladık. Orada da maşallah, hepimizi sevindiren, gururlandıran rakamlar var. Şöyle geriye doğru baktığımızda gördüğümüz şudur. Havalimanımız İstanbul'a yapılmış en vizyoner yatırımlardan biridir. İstanbul Havalimanı ile şehrimiz dev bir eser kazanmıştır. Ülkemizin marka değeri global ölçekte daha da artmıştır. Türkiye, sivil havacılıkta şampiyonlar ligine çıkarak gücüne güç katmıştır. Bize İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla, bu ödüllerle, kırılan bu rekorlarla almıştır.

"TAKOZ SİYASETİYLE GEMİ YÜZDÜRMEYE ÇALIŞANLAR İÇİN ARTIK DENİZ TÜKENMİŞTİR"

Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır. Kıymetli misafirler, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndaki altyapı yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz.

Bugün 76,5 milyon metrekarelik bu devasa alanda 3 ana ve 2 yedek olmak üzere 5 pistten hizmet veren İstanbul Havalimanımızın Doğu-Batı yönlü ilk beton pistini milletimizin hizmetine sunuyoruz. 890 milyon euro yatırım değerine sahip, 2.820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki dördüncü ana pistle buradaki toplam pist sayımızı 6'ya yükseltiyoruz. Dördüncü ana pistimiz, hangar alanlarına yakın olması sayesinde genel havacılık operasyonlarını hızlandıracak.

Özellikle iç hat ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada bekleme sürelerini kısaltacak. Yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayacak. Olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği, iniş kalkış emniyetini ve zamanında kalkış oranlarını azami seviyeye çıkartacaktır. Bir kez daha şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve sivil havacılık sektörümüz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şunun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. İstanbul Havalimanı, bir ulaşım noktası olmanın ötesinde, başlı başına dev bir saha içi ekonomidir.

"BURAYA YAPILAN 1 LİRALIK YATIRIM, EKONOMİMİZE 5,6 MİLYAR OLARAK GERİ DÖNÜYOR"

Burada şu anda 202 bin insanımız çalışıyor, bin yüzün üzerinde ticari işletme faaliyet gösteriyor. İstihdam etkisinin 300 binin üzerine çıktığı İstanbul Havalimanı'nın Türkiye ekonomisine katkısı, milli gelirimizin yaklaşık yüzde 2,2'sine, yani 24,2 milyar dolara tekabül ediyor. Buraya yapılan her 1 liralık yatırım ekonomimize 5,6 milyar olarak geri dönerken, her 1 kişilik doğrudan istihdam Türkiye genelinde 5 kişilik iş gücü etkisi üretiyor. 2030 yılında İstanbul Havalimanı bağlantılı faaliyetlerde 472 bin kişilik istihdama ve 44 milyar dolarlık gelire ulaşmayı öngörüyoruz.

"ONLAR İSİM TARTIŞMASIYLA GÜNLERİNİ İSRAF EDE DURSUN, BİZ YENİ YATIRIMLAR YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çevremizdeki savaşların son bulması ve bölgemizde sükunetin yeniden sağlanmasıyla birlikte havalimanımızın yıldızı daha da parlayacaktır. Biz de önümüzdeki yıllarda hayata geçireceğimiz yeni yatırımlarla İstanbul Havalimanı'mızı küresel havacılığın zirvesinde tutmaya devam edeceğiz. Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler, isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var.

Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle birazdan açılışını yapacağımız İstanbul Havalimanı 4. Ana Pist ve ilave yatırımların bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu eserlerde emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla."