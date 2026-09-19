Okan Buruk'tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler - Son Dakika
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Okan Buruk'tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler

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Okan Buruk\'tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Trabzonspor maçı öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda zorlu deplasmanın önemine dikkat çektiği belirtildi. Buruk'un bordo-mavili ekibin teknik direktör değişikliği sonrası reaksiyon gösterebileceğini vurguladığı ve tüm oyuncularından hazır olmalarını istediği aktarıldı.

Trendyol Süper Lig'de sezona Çorum FK beraberliğiyle başlayan ancak ardından oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanarak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kritik deplasman öncesinde takımını uyardığı aktarıldı.

"TRABZON HER ZAMAN ZOR DEPLASMAN"

Okan Buruk'un oyuncularına, Trabzonspor'un sezona istediği gibi başlayamamasının kendilerini yanıltmaması gerektiğini söylediği belirtildi.

Deneyimli teknik adamın, geçen sezon Trabzonspor deplasmanında yaşanan puan kaybını hatırlatarak, teknik direktör değişikliklerinin ardından takımların ekstra motivasyonla sahaya çıkabileceğine dikkat çektiği ifade edildi.

"MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRELİM"

Buruk'un toplantıda, Trabzonspor karşılaşmasının önemine vurgu yaptığı ve galibiyetin milli ara öncesinde takıma moral sağlayacağını söylediği aktarıldı.

Tecrübeli çalıştırıcının, "Bu maçı kazanmamız hem milli araya moralli girmemizi sağlayacak hem de yolumuza istediğimiz gibi devam etmemiz açısından önemli olacak" ifadelerini kullandığı belirtildi.

"HERKESİN HAZIR OLMASINI İSTİYORUM"

Okan Buruk'un oyuncularından mücadele boyunca hazır olmalarını istediği de kaydedildi. Buruk'un, "Herkesin hazır olmasını istiyorum. Bu nedenle maça başlayanlar kadar, oyunu bitirenler de önemli. Biz bir ekibiz ve herkes bu özveriyi göstermeli. Zor bir deplasmana gidiyoruz ama kazanabilecek gücümüz var. Ben size güveniyorum" dediği aktarıldı.

GalatasarayTrabzonsporOkan BurukSporSon Dakika

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