Real Madrid'de savaş! Arda Güler ve Bellingham karşı karşıya - Son Dakika
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Real Madrid'de savaş! Arda Güler ve Bellingham karşı karşıya

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Real Madrid\'de savaş! Arda Güler ve Bellingham karşı karşıya
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Real Madrid'de Arda Güler'in Elche maçındaki performansı, Jude Bellingham ile yaşanan forma rekabetini yeniden gündeme getirdi. Bellingham fizik gücü ve skor katkısıyla öne çıkarken, Arda Güler'in yaratıcılığı ve oyun görüşüyle önemli bir alternatif olduğu belirtildi. Gözler, Jose Mourinho'nun iki yıldız arasındaki tercihine çevrildi.

Real Madrid'de forma savaşı giderek kızışıyor. Arda Güler'in Elche karşılaşmasındaki performansı, İspanyol devinde orta saha tercihleriyle ilgili tartışmaları yeniden başlattı.

BELLINGHAM'IN AVANTAJI DİKKAT ÇEKTİ

İspanya'da yapılan değerlendirmelerde Jude Bellingham'ın Arda Güler'in önünde görülmesinde yalnızca saha içi performansın değil, psikolojik etkenlerin de rol oynadığı belirtildi.

İngiliz yıldızın 10 numara pozisyonunda daha fazla görev alması ve Real Madrid'deki ilk döneminde ortaya koyduğu kritik performanslar, taraftar nezdinde onu bu bölgenin önemli isimlerinden biri haline getirdi.

ARDA GÜLER ELCHİE MAÇINDA MESAJ VERDİ

Arda Güler ise Elche karşılaşmasındaki oyunuyla teknik heyete önemli bir mesaj verdi. Genç futbolcunun oyun kurulumundaki sorumluluğu, pas kalitesi ve dar alandaki becerileriyle hücumda fark yaratabilecek bir seçenek olduğu ifade edildi.

MOURINHO'NUN TERCİHİ BEKLENİYOR

Bellingham fizik gücü, ceza sahasına yaptığı koşular ve gol katkısıyla öne çıkarken, Arda Güler yaratıcılığı ve oyun görüşüyle fark oluşturuyor.  Jose Mourinho'nun milli futbolcuya düzenli süre vermesi halinde Arda'nın Bellingham ile ciddi bir forma rekabetine girebileceği belirtiliyor.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Apple User Apple User:
    Real Madrid büyük takım her oyuncu değerli , maçın ilerleyen dakikalarında oyuncu değişikliği performansı artırırı şikayete gerek yok. 1 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    arda bırak şu madriti sana takımmı yok 0 0 Yanıtla
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