Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emekli kadına bağlanan yoksulluk nafakasını bozdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emekli kadına bağlanan yoksulluk nafakasını bozdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, geliri boşandığı eşiyle denk olan ve düzenli geliri bulunan kadına yoksulluk nafakası bağlanması kararını bozdu. Kadının emekli ve düzenli geliri olduğunu, tarafların gelirlerinin denk olduğunu belirterek nafaka koşullarının oluşmadığını kaydetti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyinde olup düzenli geliri bulunan kadına nafaka bağlanması yönündeki yerel mahkeme kararını hukuka aykırı bularak bozdu.

Dairenin kararına göre, İstanbul'da yaşayan bir çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Yargılamayı yapan Bakırköy 13. Aile Mahkemesi, tarafların "evlilik birliğinin temelden sarsıldığı" gerekçesiyle boşanmalarına, kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti.

İstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

Boşanmasına karar verilen erkek, yerel mahkeme hükmüne itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yargılama aşamasındaki usuli işlemler ile tarafların boşanmasına ilişkin hüküm yönünden yerel mahkeme kararının onanmasına, kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönünden ise hükmün bozulmasına karar verdi.

Dairenin kararında, kadının emekli olduğu, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğu, ayrıca tarafların gelir durumlarının da birbirlerine yakın veya denk olduğu ifade edildi.

Tarafların gelir durumlarına ilişkin tespit karşısında kadına nafaka verilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtilen kararda, "Bu durum karşısında, davacı kadın yararına 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakası koşulları oluşmamıştır. Davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekirken kabulü doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
YoksullukYargıtayGüncelHukukKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

149 yıl sonra ilk kez Prof. Dr. Yaşar’dan “Mega El Nino“ uyarısı 149 yıl sonra ilk kez! Prof. Dr. Yaşar'dan "Mega El Nino" uyarısı
Türkiye’de bir ilk Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu Türkiye'de bir ilk! Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu
Esad’ın cezaevi müdürüne ABD’de hapis şoku Şimdi hesap ödeme zamanı Esad'ın cezaevi müdürüne ABD'de hapis şoku! Şimdi hesap ödeme zamanı
“Şehidin adı siliniyor“ iddiasına yalanlama Protokol şartı ortaya çıktı "Şehidin adı siliniyor" iddiasına yalanlama! Protokol şartı ortaya çıktı
Nijerya’da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü Salgın hastalık mı, toplu katliam mı Nijerya'da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın hastalık mı, toplu katliam mı?
Galatasaray maçı öncesi Barcelona’da kaleci krizi Galatasaray maçı öncesi Barcelona'da kaleci krizi
13:03
KKTC’de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
KKTC'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
12:53
Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı
Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı
12:31
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması
12:05
Okan Buruk’tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler
Okan Buruk'tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:09
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 13:06:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emekli kadına bağlanan yoksulluk nafakasını bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement