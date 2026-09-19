Adana'da SPA ve güzellik merkezlerine fuhuş operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da SPA ve güzellik merkezlerine fuhuş operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

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Adana\'da SPA ve güzellik merkezlerine fuhuş operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı
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Adana'da SPA ve güzellik merkezleri üzerinden fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla 7'si kadın 18 şüpheli yakalandı, 17'si tutuklandı. MASAK'a göre şüphelilerin 50 banka hesabında 16 aylık dönemde 210 milyon lira hareketlilik tespit edildi; 11 kadının fuhşa sürüklendiği öne sürüldü.

Adana merkezli Mersin ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, fuhuş yaptırdığı öne sürülen 7'si kadın 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 16 aylık dönemde 210 milyon liralık para hareketliliği tespit edlilirken 17 şüpheli tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Adana'da iki farklı noktada bulunan SPA ve güzellik merkezleri üzerinden fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde ise ekipler, Adana merkezli Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7'si kadın 18 şüpheli yakalandı.

11 kadını fuhşa sürüklemişler

Sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin, ağlarına düşürdükleri 11 kadını fuhşa sürükleyerek bu kişiler üzerinden kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

Müşterileri sosyal medyadan bulmuşlar

Şüphelilerin, sosyal medya platformlarında yayımladıkları ilanlarla müşteri aradığı belirlenirken talep üzerine kadınların fotoğraflarının müşterilere seçenek olarak gönderildiği, bazı ilanlarda ise sahte fotoğraflar kullanıldığı tespit edildi.

50 banka hesabında 210 milyon liralık para hareketliliği

Ayrıca MASAK raporlarına göre, 18 şüpheliye ait 50 banka hesabının 16 aylık para hareketliliğinin toplam 210 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait olduğu öğrenilen 5 milyon lira değerindeki taşınmazlar ile 7,5 milyon lira değerinde 6 otomobil ve bir ticari taksiye el konuldu.

Milyonluk para hareketlerine "masaj ücreti" savunması

Sorgularında fuhuş suçlamalarını kabul etmedikleri öğrenilen şüphelilerin, banka hesaplarındaki yüksek tutarlı para hareketleriyle ilgili ise "masaj ücreti" veya "güzellik merkezi hizmet bedeli" şeklinde savunma yaptıkları öne sürüldü.

17 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7'si kadın 18 şüpheliden 17'si, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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