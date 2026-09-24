İstanbul'da 6 narkotik operasyonu: Vale noktalarında uyuşturucu satışı çökertildi, 187 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 6 narkotik operasyonu: Vale noktalarında uyuşturucu satışı çökertildi, 187 şüpheli yakalandı

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İstanbul\'da 6 narkotik operasyonu: Vale noktalarında uyuşturucu satışı çökertildi, 187 şüpheli yakalandı
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Narkotik ekiplerinin İstanbul'un farklı ilçelerinde 34 saat boyunca sürdürdüğü 6 operasyonda 187 kişi yakalandı, yarım tona yakın uyuşturucuya el konuldu. Vale noktalarında alıcıların araçlarını uyuşturucuyla birlikte geri alıp parayı vale ücreti gibi ödediği belirlendi. Esenyurt'ta imalathaneye çevrilen dairedeki şüphelilerin koku şikâyeti yapan komşulara deterjan ürettiklerini söylediği öğrenildi. Hammaddelerle yaklaşık 30 ton uyuşturucu üretilebileceği bildirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 34 saatlik mesaisinde gerçekleştirdiği 6 ayrı operasyonda 187 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yarım tona yakın uyuşturucu madde ele geçirilirken, ham maddelerle yaklaşık 30 tonluk uyuşturucu üretiminin de önüne geçildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süren fiziki ve teknik takip sonucu İstanbul'un farklı ilçelerinde peş peşe düzenlediği 6 operasyonun detayları ortaya çıktı.

TIR'DAN 224 KİLO SIVI METAMFETAMİN ÇIKTI

21 Eylül akşam saatlerinde Eyüpsultan ilçesinde İran'dan geldiği tespit edilen hareket halindeki bir TIR'a düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak 224 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Bu operasyondan saatler sonra Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer'de sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı bir narkotik operasyonu düzenlendi. 8 eğlence mekanı, 5 vale noktası ve tekel bayilerine yönelik operasyonda 177 şüpheli yakalandı.

UYUŞTURUCUNUN PARASI VALE ÜCRETİ GİBİ ÖDENMİŞ

Eğlence mekanı çalışanlarının uyuşturucu ticareti için alıcılarla şifreli kelimeler kullanarak iletişim kurup alışveriş yaptığı öğrenildi. Vale noktalarındaki uyuşturucu ticaretinin ise aracını valeye bırakan alıcının, bir süre sonra aracını uyuşturucu madde ile birlikte teslim alıp vale ücretiymiş gibi ödeme yapması yöntemiyle gerçekleştirildiği tespit edildi.

KOMŞULARA "DETERJAN ÜRETİYORUZ" DEMİŞLER

Narkotik ekiplerinin 22 Eylül saat 05.00 sıralarında düzenlediği operasyonda, Esenyurt'ta bulunan bir sitenin en üst katını kiralayarak evi imalathaneye çevirdikleri tespit edilen şüpheliler yakalandı. Operasyonda, 3'ü İran uyruklu olmak üzere 4 şüpheli yakalanırken 272 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Üretim sırasında binaya yayılan kokudan rahatsız olan bina sakinlerine, şüphelilerin deterjan ürettiklerini söyleyerek imalatı gizlemeye çalıştıkları öğrenildi. İran uyruklu 3 şüphelinin 1 ay önce de Türkiye'ye gelip ev tuttukları, ancak aralarından birine yapılan rutin GBT sorgusu nedeniyle yakalanma korkusuyla ülkelerine geri döndükleri belirlendi.

Esenyurt'taki operasyonla bağlantılı olduğu tespit edilen başka bir adrese ise 23 Eylül saat 04.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyonda 55 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

MATBAA GÖRÜNÜMLÜ İMALATHANEDE 4 TONLUK BONZAİ HAMMADDESİ

22 Eylül akşam saatlerinde uzun süreli fiziki takip altında olan 2 şüphelinin aynı anda harekete geçtiği belirlendi. Arnavutköy'deki evinden çıkan uyuşturucu imalatçısının, yakalanmamak için çok sayıda toplu taşıma aracı ve taksi değiştirerek Bağcılar'da dekoratif kutu üreten matbaa görünümlü bir iş yerine geldiği tespit edildi. İş yerinin üst katında buluşan 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. İş yerinin üst katındaki imalathanede yapılan aramalarda, bonzai üretiminde kullanılan 40 kilo 500 gram A.M. 2201 isimli madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddeden yaklaşık 4 tona yakın bonzai üretilebileceği belirlendi.

Narkotik ekiplerinin takip ettiği bir şüphelinin farklı günlerde Arnavutköy'de bulunan bir eve gelip üzerinde küçük miktarlarda uyuşturucu madde taşıdığı tespit edildi. Diyarbakır'dan geldiği öğrenilen şüphelinin kaldığı eve düzenlenen operasyonda 16 kilogram toz esrar ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 34 saatlik bilançosunda 187 şüpheli yakalanırken, ele geçirilen hammaddelerle yaklaşık 30 tonluk bir uyuşturucu üretiminin de önüne geçildiği belirtildi.

Kaynak: DHA
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