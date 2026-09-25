Filistin asıllı milletvekili Tibi, BM\'de boş salona konuşan Netanyahu\'yla dalga geçti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında çok sayıda ülkenin temsilcisinin salonu terk etmesinin yankıları sürüyor. İsrail Meclisi'nin Filistin asıllı milletvekili Ahmet Tibi, yaşananlar üzerinden Netanyahu'ya göndermede bulundu.

"SALONDAN GÖNÜLLÜ GÖÇ"

Tibi, X hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu'nun konuşması sırasında delegasyonların salonu terk etmesine dikkati çekerek, "Salondan gönüllü göç. Netanyahu için bir uluslararası başarı daha." ifadelerini kullandı.

Tibi'nin paylaşımı, Netanyahu'nun BM kürsüsüne çıkmasıyla başlayan toplu salon terkine gönderme niteliği taşıdı.

NETANYAHU KÜRSÜYE ÇIKINCA SALONU TERK ETTİLER

Netanyahu'nun 24 Eylül'deki konuşmasının başlangıcında onlarca ülkenin temsilcisi salonu terk etti. Uluslararası basına yansıyan görüntülerde protestonun ardından Genel Kurul salonundaki koltukların büyük bölümünün boş kaldığı görüldü. Netanyahu ise ayrılan delegeleri "ahlaki korkaklar" olarak nitelendirdi.