Yeşilçam'ın unutulmaz yüzüydü: İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’inin son hali - Son Dakika
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Yeşilçam'ın unutulmaz yüzüydü: İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’inin son hali

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Yeşilçam\'ın unutulmaz yüzüydü: İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’inin son hali
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"Selvi Boylum Al Yazmalım" filmindeki Cemşit karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ahmet Mekin, 60 yılı aşkın sanat kariyeriyle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alıyor. Yıllara meydan okuyan oyuncunun hayatı, kariyeri ve 63 yıllık eşine duyduğu büyük sevgi yeniden gündeme geldi.

Türk sinemasının önemli oyuncularından Ahmet Mekin, canlandırdığı karakterler ve sahne performanslarıyla Yeşilçam'ın iz bırakan isimlerinden biri oldu.

SİNEMA KARİYERİNE 1957'DE BAŞLADI

6 Ağustos 1932'de İstanbul'da Ahmet Kurteli adıyla dünyaya gelen Ahmet Mekin, sanat hayatına tiyatroyla başladı. 1957 yılında "Mahşere Kadar" filmiyle sinemaya adım atan usta oyuncu, kariyeri boyunca yaklaşık 200 yapımda rol aldı. Mekin; Osman F. Seden, Halit Refiğ, Lütfi Ö. Akad ve Atıf Yılmaz gibi önemli yönetmenlerle çalışma fırsatı buldu.

CEMŞİT KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Ahmet Mekin'in en unutulmaz rollerinden biri, 1978 yapımı "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmindeki Cemşit karakteri oldu. Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrollerini paylaştığı filmdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mekin, Cemşit karakteriyle Türk sinemasının unutulmaz yüzleri arasına girdi.

Yeşilçam'ın unutulmaz yüzüydü: İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’inin son hali

TİYATRO VE TELEVİZYONDA DA YER ALDI

Sadece sinemayla sınırlı kalmayan Ahmet Mekin, tiyatro sahnelerinde de önemli çalışmalara imza attı. 1969 yılında "İttihat ve Terakki" oyununda sahne alan sanatçı, 1972'de Dostlar Tiyatrosu'nda sergilenen "Abdülcanbaz" oyununda da rol aldı. Mekin, ilerleyen yıllarda "Tatar Ramazan", "Bugünün Saraylısı" ve farklı televizyon yapımlarıyla izleyici karşısına çıktı.

ÖDÜLLERLE ONURLANDIRILDI

Uzun sanat hayatı boyunca birçok ödüle layık görülen Ahmet Mekin, 1992 yılında Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldı. Usta oyuncu ayrıca Altın Portakal, Sadri Alışık ve İstanbul Film Festivali kapsamında da çeşitli ödüllerle onurlandırıldı.

63 YILLIK EŞİNE DUYDUĞU SEVGİ

Ahmet Mekin'in özel hayatında ise eşi Kumral Şükran Sabuncu önemli bir yere sahipti. 1957 yılında evlenen çift, 63 yıl boyunca birlikte yaşadı. Eşini 2020 yılında kaybeden Mekin, yaşadığı acıyı verdiği röportajlarda dile getirdi. Usta oyuncu, eşinin ardından "Kendimi hâlâ toparlayamadım. Hayat ve herkes anlamını yitirdi" sözleriyle yaşadığı duyguları anlatmıştı.

Yeşilçam'ın unutulmaz yüzüydü: İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’inin son hali

"ERKEKLER AĞLAMAZ DEMESİNLER, BEN AĞLIYORUM"

Mekin, eşinin mezarını ziyaret ettiğini ve ona olan bağlılığını sürdürdüğünü belirterek, "Kimse erkekler ağlamaz demesin, ben ağlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yeniden evlenmeyi düşünüp düşünmediği sorulan usta oyuncu, eşine duyduğu sevgiyi "Ben onu sonsuz bir aşkla severken nasıl böyle bir ihanette bulunabilirim?" sözleriyle anlatmıştı.

Ahmet MekinSon HaliMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • akıllı adam akıllı adam:
    helal olsun..kalmadı böyle aşk, böyle insanlar... 0 0 Yanıtla
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