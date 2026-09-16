AKUT kurucusu Nasuh Mahruki tahliye edildi - Son Dakika
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AKUT kurucusu Nasuh Mahruki tahliye edildi

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AKUT kurucusu Nasuh Mahruki tahliye edildi
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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanan AKUT kurucusu ve eski başkanı Nasuh Mahruki, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek, Mahruki'nin tahliyesine hükmetti.

"15 Temmuz" paylaşımı nedeniyle 17 Temmuz'dan bu yana tutuklu olan AKUT kurucusu ve eski başkanı Nasuh Mahruki, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bakırköy 57. Asliye Ceza Mahkemesi hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve Mahruki'nin tahliyesine karar verdi. Duruşmada savcı, Mahruki'nin cezalandırma istemişti.

1 YIL HAPİS VE TAHLİYE

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan AKUT kurucusu ve eski başkanı Nasuh Mahruki, bugün ilk kez hâkim karşısına çıktı. Bakırköy 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 14.00'te başlayan duruşmanın ardından mahkeme, Mahruki'yi "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar vererek Mahruki'nin tahliyesine hükmetti.

SAVCI 4 BUÇUK YILA KADAR HAPİS İSTEMİŞTİ

Duruşmada savunmaların ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Mahruki'nin paylaşımında "tiyatro" ve "oyun" kelimelerinin geçmediğinin görüldüğünü belirtti. Buna karşın paylaşımın tespit edildiğini vurgulayan savcı, Türk Ceza Kanunu'nun 216, 218 ve 53'üncü maddelerindeki suçların oluştuğunu söyleyerek Mahruki'nin 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık ayrıca duruşmada Mahruki'nin tutukluluk halinin devamını istedi.

MAHRUKİ: NEYLE SUÇLANIYORUM?

Mütalaaya tepki gösteren Mahruki, "Tiyatro ve oyun kelimelerini kullanmadığımın kabul edildiği yerde ben neyle suçlanıyorum" dedi.

Mahruki'nin avukatları da savcılığın mütalaasına karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

PAYLAŞIMINDA NE DEMİŞTİ?

Süreç, Mahruki'nin X hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşımla başladı. Paylaşımda darbe girişiminin "önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimi" olduğu öne sürülüyor, "Baş planlayıcısı ABD'dir, Fil'i feda etmiş, Vezir'i almıştır", "Erdoğan'ı Şah yapmış Türk milletini Mat etmiştir" ifadeleri yer alıyordu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşım üzerine resen soruşturma başlattı. Başsavcılık açıklamasında, "@nasuhmahruki isimli/rumuzlu X hesabı üzerinden 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili mesnetsiz iddialarda" bulunulduğu belirtilerek TCK'nın 216'ncı maddesi kapsamında gözaltı talimatı verildiği duyurulmuştu.

16 TEMMUZ'DA GÖZALTI, 17 TEMMUZ'DA TUTUKLAMA

Mahruki 16 Temmuz'da gözaltına alındı, ertesi gün "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iki sayfalık iddianamede, paylaşımın "düşünce ve kanaat özgürlüğü sınırlarını aşan bir eylem kapsamında kaldığı" savunuldu. İddianamede paylaşımın 76 bin kez görüntülendiği ve ifadelerin toplumda infial yaratacak nitelikte olduğu öne sürülerek Mahruki'nin 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma bugüne verilmişti. Mahruki'nin avukatı Şehmus Tekik, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada, "Dosyanın sonunda maddi gerçeğin ve hukukun üstünlüğünün ortaya çıkacağına inancımız tamdır. Müvekkilimizin en kısa sürede tahliye edilmesini bekliyoruz" demişti.

BU İLK DAVASI DEĞİL

Mahruki daha önce de sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandı.

Kasım 2024'te, YSK Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylamaya ilişkin açıklamasına yönelik paylaşımı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturuldu. "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamalarıyla 20 Kasım 2024'te tutuklandı, 5 Aralık 2024'te tahliye edildi.

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 21 Şubat 2025'te karar çıktı. Mahkeme, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi, takdiri indirimle cezayı 11 ay 20 güne düşürdü ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahruki o davada beraat talep etmişti.

Karar sonrası adliye önünde konuşan Mahruki, "Ben açıkçası beraat bekliyordum. Söylediğim şeylerin hiçbiri yanıltıcı bilgi değil. Ben yalan söylemem, aldatmam, kandırmam, doğru olmayan bir şeyi paylaşmam, yaymam. O yüzden sonuna kadar hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz" demişti.

Mahruki hakkında 2016 yılında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "tehdit ettiği" iddiasıyla soruşturma açılmış, mahkemeye sevk edilen Mahruki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

NASUH MAHRUKİ KİMDİR?

Ali Nasuh Mahruki, 1995'te Everest'e tırmanan ilk Türk dağcı oldu. 1992-1994 arasında "Kar Leoparı" unvanını kazandı, 1996'da Yedi Zirveler projesini tamamladı.

AKUT'un kurucuları arasında yer alan Mahruki, 17 Ağustos 1999 Marmara ve Düzce depremlerinde AKUT başkanı olarak sahada görev yaptı. 2016 yılında AKUT başkanlığından istifa etti. 2024 yerel seçimlerinde Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olarak katıldı ve yüzde 13,66 oy aldı.

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    Yorumlar (11)

  • Hakan T Hakan T:
    zaten bir çok kişi gibi içerde olmaması gerekiyordu, bu ülkeye ve bu millete birçok faydası olan bir kahramandır Nasuh bey 12 12 Yanıtla
    Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Kahramanlık ve Muhaliflik nedir? Kahramanlık görünürde birşeyler yapıp bunu olduğundan çok daha fazla gösterip, arka planda gizliden gizliye toplumu birilerinin isteği yönde yönlendirmek değildir! Muhaliflikte yapılan hiçbir iyi şeyi görmeyip sürekli aksayan yönleri göstermek ve devlet beka mücadelesi verirken devletin karşısında yer almak değildir. Türkiye böyle sahte kahramanlardan çok çekti... 1 0
  • Murat Akat Murat Akat:
    yazık günahsız adamı aylardır hapiste yetırdınız 10 12 Yanıtla
  • Zafer Morkoç Zafer Morkoç:
    Neden bıraktılar bu Mason Oe’yi!!! 9 11 Yanıtla
  • Metin şen Metin şen:
    adamı keyfi içerde tuttular.Önce içeri atıyorlar sonra birşey bulamayınca tahliye. 9 9 Yanıtla
    stanciu george stanciu george:
    sözde içeri atanlar hükümeti zor durum da bırakmak ıcın yapıyorlar sızın gıbı sazanlar da atlıyor hemen gercı admın bunu yayınlamaz ama olsun ben yıne de yazayım 0 0
  • Beşir Beşir:
    FAYDASIZIN AKLI BAŞINA GELMİŞTİR BELKİ 8 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: AKUT kurucusu Nasuh Mahruki tahliye edildi - Son Dakika
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