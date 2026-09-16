Milyonlarca kişiyi umutlandıracak "erken emeklilik" söylentisi! 5 yıl avantaj sağlanacak

Bağ-Kur'lular için emeklilikte aranan 9.000 prim gününün 7.200'e indirilmesi talebi yeniden tartışılıyor. Düzenleme yasalaşırsa yaklaşık 1 milyon küçük esnaf ve sanatkâr 1.800 gün, yani yaklaşık 5 yıl avantaj sağlayabilecek. Ancak hâlihazırda TBMM'den geçmiş bir düzenleme bulunmuyor; kapsamın şirket ortaklarını dışarıda bırakabileceği konuşuluyor.

5 YILLIK PRİM ÖDEMESİNE DENK GELİYOR

Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki esnafın emeklilik şartlarında değişiklik beklentisi yeniden gündeme geldi. Mevcut mevzuatta kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların büyük bölümü emeklilik için 9.000 prim günü doldurmak zorunda. Gündemdeki çalışma, bu şartın 7.200 güne çekilmesini öngörüyor. Aradaki 1.800 günlük fark, yaklaşık 5 yıllık prim ödemesine denk geliyor.

Yürürlükteki düzenlemeye göre Bağ-Kur'lu erkekler 25 yıl sigortalılık, 9.000 prim günü ve 60 yaş; kadınlar ise 20 yıl, 7.200 prim günü ve 58 yaş şartına tabi. Mayıs 2008'den sonra Bağ-Kur'lu olanlarda ise kadın-erkek ayrımı olmaksızın 9.000 gün aranıyor, yaş şartı ilk sigortalılık tarihine göre 60-65 arasında değişiyor.

SSK (4/1-a) tarafında ise 2008 sonrası girişlilerde 7.200 gün, 1999-2008 arası girişlilerde 7.000 gün şartı uygulanıyor. Böylece iki statü arasında 1.800 güne varan bir fark oluşuyor. Talep, bu farkın kapatılmasına dayanıyor.

KAPSAM TARTIŞMASI: ŞİRKET ORTAKLARI DIŞARIDA KALABİLİR

Çalışmanın merkezinde küçük esnaf ve sanatkârların yer aldığı, bakkal, manav, kasap ve terzi gibi küçük işletme sahiplerinin öncelikli hedef grup olduğu belirtiliyor. Buna karşılık anonim ve limited şirket ortakları gibi daha büyük ölçekli işletme sahiplerinin kapsam dışında bırakılabileceği değerlendiriliyor. Yani tüm Bağ-Kur'luların prim gün sayısının 7.200'e ineceği anlamına gelmiyor.

Kapsamın hangi meslek gruplarını ve işletme türlerini içereceği ancak yasa metniyle netleşecek. Bugün için sayısal bir "küçük esnaf" tanımı, gelir ya da ciro eşiği açıklanmış değil.

YAŞ ŞARTI DEĞİŞMİYOR

Aktarılan bilgilere göre düzenleme yalnızca prim gün sayısını ilgilendiriyor; emeklilik yaşında bir değişiklik öngörülmüyor. Ayrıca emeklilik başvurusunda Bağ-Kur prim borcu bulunmaması şartı sürüyor. Gerekli günü tamamlamak tek başına emeklilik işleminin sonuçlanacağı anlamına gelmiyor.

EYT boyutunda da bir ayrıntı var: 2008 öncesi kadın Bağ-Kur'lular için zaten 7.200 gün şartı geçerli olduğundan, düzenleme bu gruba ek avantaj sağlamayabilir. Buna karşılık EYT kapsamı dışında kalıp 9.000 güne tabi olan kadın sigortalılar için önemli bir kolaylık anlamına gelebilir.

TAKVİM BELLİ DEĞİL

Konu ilk kez gündeme gelmiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl yaptığı açıklamada 9.000 gün şartının 7.200'e indirilmesi için Maliye Bakanlığı ile çalışmalara başlandığını ve çalışmanın 2026'nın ilk yarısında tamamlanacağını belirtmişti. Ancak bu takvim gerçekleşmedi. Son dönemde dile getirilen beklentiler, düzenlemenin 2027'de Meclis'e sunulabileceği yönünde.

Uzmanlar, belirsizliğin uzamasının esnaf açısından bir maliyeti olduğuna dikkat çekiyor. Kapsamın dar tutulması halinde ise bir grup esnaf 7.200 günden yararlanırken diğerlerinin 9.000 güne tabi kalmasının yeni bir eşitsizlik tartışması doğurabileceği uyarısı yapılıyor.

HESAP YAPMAK İÇİN ERKEN

Şu an için TBMM'den geçip Resmî Gazete'de yayımlanmış bir 7.200 gün düzenlemesi bulunmuyor. Komisyon ve Genel Kurul aşamaları tamamlanana kadar mevcut hükümler geçerliliğini koruyor. Bu nedenle sigortalıların emeklilik hesabını bu beklentiye göre yapmaması, prim gün sayısını, sigortalılık statüsünü ve varsa prim borcunu SGK üzerinden kontrol etmesi öneriliyor.