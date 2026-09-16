Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı - Son Dakika
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Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisi hakkında inceleme başlattı. Yapımda "Kazım Kaşifoğlu" adlı karakterin işleniş biçimi ve kullanılan "FG" plakalı araçlar üzerinden örgütsel propaganda yapıldığı iddiaları üzerine harekete geçen başsavcılık, bölümlerde alt mesaj ve talimat aranması amacıyla uzman bir bilirkişi heyeti görevlendirdi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisi hakkında inceleme başlatılmasına karar verdi. Ekranların uzun soluklu yapımında yer alan senaryo kurguları, karakter isimleri ve araç plakaları üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına algı çalışması ile propaganda yapıldığı iddiaları adli takibe alındı.

PLAKA DETAYI VE İSİM BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ 

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; dizide "Kazım Kaşifoğlu" ismiyle yer verilen karakterin vatan haini ilan edilerek öldürülmesi ve sahnelerde kullanılan araçlarda "FG" harf grubunu taşıyan plakaların yer alması kamuoyunda ve adli makamlarda örgüt propagandası şüphesini doğurdu. Gelen yoğun ihbarlar ve başsavcılığın yaptığı resmi tespitlerin ardından adli süreç resmen başlatıldı.

UZMAN BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Alınan karar doğrultusunda, alanında uzman isimlerden oluşan özel bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Hazırlanacak raporda, dizide yer alan senaryo kurguları, diyaloglar ve alt mesajlar tek tek detaylıca incelenecek. 

YAPILACAK İNCELEMENİN SONUNDA... 

Yapılacak teknik ve içerik incelemelerinin ardından, dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği ve yapımın FETÖ ile bir illiyet bağının bulunup bulunmadığı netlik kazanacak. Soruşturma kapsamındaki adli işlemler sürüyor.

RACİ ŞAŞMAZ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Şaşmaz ifadesinde "Kurtlar Vadisi dizisinin uzun yıllar senaristliğini yaptım. Bu fenomen diziyi karalamak için iki husus seçildi. Birisi şiddet, diğeri ise bunlar birilerinden belge ve bilgi alıyorlar mı hususu. Şiddet kampanyası diziyi itibarsızlaştırmak, aileleri korkutarak ekran başından uzaklaştırmak için uygulanırken bilgi ve belge alıyorlar iddiası dizinin başarısını gölgelemek için vurgulandı. Bu açık iftiraya 20 yılda çeşitli kereler cevap verildi, bir kez daha verelim. Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır. Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak bunları drama gücüyle izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder" dedi.

"KARAKTERLER KURGUDUR, ÖLÜM ÖNCEDEN BİLİNEMEZ"

Dizideki Kaşifoğlu karakterinin istihbarat içi çatışmaları anlatmak için kurgulandığını dile getiren Şaşmaz, karakterin ölümüyle hikayesinin tamamlandığını ve bunun gerçek hayatla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti. Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünü araştırmanın savcılık makamının işi olduğunu belirten Şaşmaz, "Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. Ayrıca sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar tamamen iftiradır, Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır" ifadelerini kullandı.

"HATIRLAMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine mezar taşıyla mesaj verildiği yönündeki iddialar için ise Şaşmaz, "Erdoğan ve ailesi ile ilgili bir mezar taşıyla mesaj vermek ne bizim inandığımız değerlere uygundur, ne de böyle bir şey söz konusudur. Kaldı ki bu husus senaryo olarak benim belirlediğim ve kontrol edebileceğim bir şey değildir. Aradan çok zaman geçti, o zaman kabristan çekimlerinde gerçek mezar taşlarını kapatmak usulü yoktu. Bu gerçek bir mezar taşı da olabilir, prodüksiyon ve sanat grubunun hazırladığı yaygın soy isimlerinden oluşan sahte bir mezartaşı da olabilir. Hatırlamam mümkün değil." dedi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Millî İstihbarat Teşkilatı, Kaşif Kozinoğlu, Kurtlar Vadisi, İnceleme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı - Son Dakika

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