Zonguldak Kilimli'de ruhsatsız maden ocağında iş kazası, bir kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili ocak sahibi gözaltına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Damarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.'ye ait olduğu değerlendirilen ruhsatsız madende çalışan Mustafa Boşnak, mesai sırasında iş kazası geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, yüksekten düştüğü belirlenen Mustafa Boşnak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekiplerince delil toplanırken Boşnak'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından ocağın sahibi olduğu öne sürülen şüpheli M.Y., ekipler tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan iş kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.