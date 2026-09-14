Bursa Yenişehir'de TIR ile motosiklet çarpıştı, 2 genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa Yenişehir'de TIR ile motosiklet çarpıştı, 2 genç hayatını kaybetti

Bursa Yenişehir\'de TIR ile motosiklet çarpıştı, 2 genç hayatını kaybetti
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde akşam saatlerinde TIR ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Remzi M. (18) ile beraberindeki Yusuf E. (19) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan TIR şoförü Recep Ö. (29) Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Remzi M. (18) ile beraberindeki Yusuf E.'nin (19) hayatını kaybetti. Kazada, TIR şoförü Recep Ö. (29) ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir-İnegöl kara yolunda meydana geldi. Recep Ö. idaresindeki 31 ARG 58 plakalı TIR ile Remzi M. (18) yönetimindeki 16 BTV 736 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Remzi M. ile beraberindeki Yusuf E.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Kazada yaralanan TIR şoförü Recep Ö. ise ambulans ile Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Remzi M. ve Yusuf E.'nin cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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