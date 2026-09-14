Vanlı Kara Haydar\'ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı

‘Vanlı Kara Haydar’ olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz'ün Van’da düzenlenen düğününe ait görüntülere ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, kara para aklama suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

ÇAĞLA ÖZ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda ismi geçen Çağla Öz Tançalan’ın annesi N.O. İstanbul’da, Mehmet Fatih Tançalan’ın yakını M.S.T. ise 3 gün önce Muradiye ilçesinde gözaltına alındı. Çağla Öz Tançalan ise 2 gün önce İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul’daki işlemlerinin ardından Tançalan Van’a getirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü’nde ifade işlemleri tamamlanan Çağla Öz Tançalan, bugün güvenlik önlemleri altında Van Adliyesi’ne sevk edildi. Çağla Öz ve Muhammet Sait Tançalan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Nilgün Oya ve Süleyman Akar hakkında ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.