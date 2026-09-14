Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı

Vanlı Kara Haydar\'ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da düğünündeki altın görüntüleri sonrası tutuklanan 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan da, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

‘Vanlı Kara Haydar’ olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz'ün Van’da düzenlenen düğününe ait görüntülere ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, kara para aklama suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

ÇAĞLA ÖZ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda ismi geçen Çağla Öz Tançalan’ın annesi N.O. İstanbul’da, Mehmet Fatih Tançalan’ın yakını M.S.T. ise 3 gün önce Muradiye ilçesinde gözaltına alındı. Çağla Öz Tançalan ise 2 gün önce İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul’daki işlemlerinin ardından Tançalan Van’a getirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü’nde ifade işlemleri tamamlanan Çağla Öz Tançalan, bugün güvenlik önlemleri altında Van Adliyesi’ne sevk edildi. Çağla Öz  ve Muhammet Sait Tançalan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Nilgün Oya ve Süleyman Akar hakkında ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.

Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına almıştı.

Emniyete götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.

Tançalan'ın düğününde eşi Çağla Öz Tançalan'a takılan ziynet eşyaları ve paralar, 12 Eylül'de Muradiye'de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirilmiş, evin sahibi gözaltına alınmıştı. İki gün önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan da dün Van'a getirilmişti.

3. Sayfa, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • kamer tekeş kamer tekeş:
    masallah ne kadar da nur yüzlü adam (!) 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu
Gaziantep FK’de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik Gaziantep FK'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik
Canlı yayında acı haber: Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın kardeşi vefat etti Canlı yayında acı haber: Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın kardeşi vefat etti
Okan Buruk’tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm Okan Buruk'tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
Celal Adan: MHP’nin birinci parti olduğu bir Türkiye’ye ihtiyaç var Celal Adan: MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var

20:43
Acun Ilıcalı: Şu anda rüyadayız
Acun Ilıcalı: Şu anda rüyadayız
19:25
Silivri’deki faciadan ilk haber Batan geminin yakınlarında ceset bulundu
Silivri'deki faciadan ilk haber! Batan geminin yakınlarında ceset bulundu
19:02
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:16
Rusya ve Ukrayna anlaştı Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
17:40
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
16:57
Kayıp Büşra’nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 20:54:04. #7.12#
SON DAKİKA: Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement