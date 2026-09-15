İçişleri Bakanı Çiftçi Amasya\'da konuştu, suç verilerini paylaştı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Organize suç örgütleri burada suç işleyip yurt dışına kaçtıklarında peşlerini bırakacağımızı zannetmesinler. Onları yurt dışında da takip ediyoruz. Yurt dışında da yakalayıp onları adalete teslim ediyoruz." dedi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Amasya'ya gelen Çiftçi, Amasya Valisi Önder Bakan'ı ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı yaptı.

İçişleri Bakanlığının Türkiye'nin huzuruna katkı vermek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çiftçi, "Biz İçişleri Bakanlığıyız. Toplam 682 bin personelimizle 'Türkiye Yüzyılı'nda huzurun yüzyılını inşa etmek üzere emniyet teşkilatımızla, jandarma teşkilatımızla, sahil güvenlik teşkilatımızla, Göç İdaresi Başkanlığımızla, AFAD teşkilatımızla, valiliklerimizle, kaymakamlıklarımızla yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Mümkün mertebe tüm personelimizle Türkiye'nin huzuruna katkı vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Yeni eğitim öğretim yılının başladığını belirten Çiftçi, öğrencilere, öğretmenlere, velilere, Milli Eğitim teşkilatına ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Asayiş suçlarına ilişkin verileri paylaşan Çiftçi, 2026'nın 8 aylık döneminde kişilere karşı işlenen 8 önemli suç başlığında 267 bin olay meydana geldiğine işaret etti.

Beş yılın ortalamasıyla karşılaştırdıklarında yüzde 14'lük bir düşüş olduğunu gördüklerini anlatan Çiftçi, "Önceki bu 5 yıllık ortalama 309 bin civarında. Bu sene 267 bin, Türkiye'de kişilere karşı en önemli 8 suç başlığından bahsediyorum. Suç işlenmiş. Bu sene yüzde 14'lük bir düşüşe şahit oluyoruz. Bu bizim açımızdan sevindirici bir oran." ifadelerini kullandı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da düşüş yaşandığını aktaran Çiftçi, yine 8 ay 10 günlük zamanda 2021-2025 yılları ortalamasında 196 bin 500 olan olay sayısının bu yıl 136 bin 600'e gerilediğini, bunun yüzde 30,5'lik düşüşe karşılık geldiğini bildirdi.

Hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına büyük önem verdiklerini dile getiren Çiftçi, günlük ortalama yakalanan kişi sayısının 2024'te 569, 2025'te 562, 2026'da ise 599 olduğunu söyledi.

Motosiklet kullanılarak gerçekleştirilen silahlı saldırılara da değinen Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bu da toplumumuzu son derece rahatsız eden bir durumdu. Geçen sene 2025 yılında aynı dönemde 193 olay meydana gelmiş. Motosikletle gidiyor, iş yerini kurşunluyor, evi kurşunluyor, aracı kurşunluyor. Bu sene 2026 yılının aynı döneminde meydana gelen olay sayısı sadece 65. Yani bunda da yüzde 66'lık bir azalma olduğunu görüyoruz."

Organize suç örgütleriyle mücadele

Yeni nesil organize suç örgütleri, suç çeteleri ve "şehir eşkıyaları" olarak nitelendirdikleri yapılarla mücadeleye öncelik verdiklerini vurgulayan Çiftçi, göreve geldiği tarihten bu yana 562 organize suç örgütüne yönelik 1592 operasyon gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bakan Çiftçi, ülke genelinde düzenlenen son operasyonlara ilişkin de bir günde yaklaşık 3 bin 500 kişi hakkında işlem yapıldığını ifade ederek, operasyonların hem okulların güvenliğini sağlamaya hem de organize suç örgütlerini çökertmeye yönelik olduğuna işaret etti.

"Bunlara hiçbir zaman hiçbir yerde alan bırakmamakta kararlıyız"

Operasyonların devam edeceğini belirten Çiftçi, "Bundan sonra da operasyonlarımız aynı kararlılıkla devam edecek. Bu organize suç örgütlerinden, üyelerinden, liderlerinden bazıları yakalanacaklarını anlayınca yurt dışına kaçıyorlar. İçişleri Bakanlığı olarak bunların yurt dışında da izlerini sürüyoruz." dedi.

Gürcistan'a yaptığı ziyaretlerin ardından Gürcistan'ın bu yıl Türkiye'ye 438 kişiyi iade ettiğini söyleyen Çiftçi, yurt dışına kaçan organize suç örgütü üyelerinin de takip edildiğini söyledi.

Bakan Çiftçi, "Yani organize suç örgütleri burada suç işleyip yurt dışına kaçtıklarında peşlerini bırakacağımızı zannetmesinler. Onları yurt dışında da takip ediyoruz. Yurt dışında da yakalayıp onları adalete teslim ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Yunanistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya da bu organize suç örgütlerinin üyeleri ve liderlerinin iade edilmesiyle ilgili ziyaretlerimi devam ettireceğim. Bunlara hiçbir zaman hiçbir yerde alan bırakmamakta kararlıyız." diye konuştu.

Türkiye'de suç işledikten sonra yurt dışına kaçan kişilere ilişkin de Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu sene 8 aylık dönemde yurdumuzda Türkiye'de suç işleyip de yurt dışına kaçan 684 kişiyi ülkemize iade edilmesini sağladık. Bunlar Türkiye'de suç işlemiş ve değişik ülkelere kaçmışlardı. Haklarında kırmızı bülten veya difüzyon çıkardık ve bunların da ülkemize iadesini sağladık. Bu 684 kişinin 167'si organize suç örgütü lideri veya üyesiydi."

Çiftçi, organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizerek, "Bunları dünyanın neresine giderlerse gitsinler, mutlaka bulup, yakalayıp, adaletin önüne çıkaracağız. Bunları çökertmek, kendilerine faaliyet alanı bırakmamakta hem İçişleri Bakanlığı olarak hem de Adalet Bakanlığı olarak yine kararlı bir mücadeleyi yürüttüğümüzü sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum." dedi.

Siber suçlarla mücadele

Siber suçlarla mücadeleye de değinen Çiftçi, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız bünyesinde, attığımız siber devriyeler neticesinde bu sene içinde toplamda 184 bin suç unsuru tespit ettik. Biz hem sokakta devriye atıyoruz hem de siber alemde devriye atıyoruz. Yeşil vatan diyoruz, mavi vatan diyoruz gök vatan diyoruz. Siber vatanda da huzuru ve asayişi sağlamakta görevli bir teşkilat olarak buradaki çalışmalarımızı da 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürüyoruz." diye konuştu.

Siber devriyeler kapsamında yapılan işlemlere ilişkin Çiftçi, "Attığımız bu devriyelerin neticesinde 40 bin tane web sayfasını kapattık. Yine 73 bin sosyal medya hesabına erişim engeli getirdik. 62 bin 500 yasa dışı bahis sitesini kapattık." ifadelerini kullandı.

Siber ortamda işlenen suçların gerçek kişileri mağdur ettiğini vurgulayan Çiftçi, "Siber alemde her ne kadar suçlar siber alemde işlense de bunların mağduru gerçek insanlar. Suç gerçek, mağdur gerçek. Siber alemde işlenmesi bizim açımızdan değiştirmiyor. İçişleri Bakanlığı suç nerede işlenirse işlensin, suç ve suçlularla kararlı bir şekilde mücadele etmeye bundan sonra da devam edecek." dedi.

Bakan Çiftçi, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Amasya'daki programında teşkilat mensupları, vatandaşlar, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceklerini belirtti.

Basın toplantısında, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, MKYK Üyesi Abdulkadir Develi ve AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun da yer aldı.