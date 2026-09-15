Kara Haydar'ın "altın şovu" bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78'i çakma çıktı - Son Dakika
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Kara Haydar'ın "altın şovu" bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78'i çakma çıktı

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"Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın 'görkemli' düğününde sergilenen takılara ilişkin bilirkişi raporu dosyaya girdi. Düğünün ardından Tançalan'ın eline geçtiği belirtilen ve yapılan aramada ele geçirilen 97 parça takı tek tek incelendi. 97 parçanın yalnızca 19'unun altın olduğu belirlenirken, 76 parçanın çakma olduğu tespit edildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının “kara para aklama” soruşturmasında “Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın 'görkemli' düğününde sergilenen takılara ilişkin bilirkişi raporu dosyaya girdi. Düğünün ardından Tançalan'ın eline geçtiği belirtilen ve yapılan aramada ele geçirilen 97 parça takı tek tek incelendi. 97 parçanın yalnızca 19'unun altın olduğu belirlenirken, 76 parçanın çakma olduğu tespit edildi. İki parça ise gümüş ve gümüş renkli çıktı. “Altın olmayanlar” arasında 21 burma bilezik, 37 desenli bilezik, külçeler, 2 metrelik zincir, kemer ve Hint kolye de bulunuyor.

Kara Haydar'ın

GÖRÜNTÜLER MERCEK ALTINA ALINDI

Van Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/18958 sayılı soruşturmasında, Tançalan çiftinin milyonluk para trafiğinin yanı sıra kamuoyuna “servet gösterisi” olarak yansıyan düğün mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında yapılan aramada ele geçirilen ve düğünde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda takı bilirkişiye gönderildi. Dosyaya giren raporda 97 parça ürünün gramı, ayarı ve niteliği tek tek incelendi.

Ortaya çıkan tablo ise düğündeki görüntülerle dikkat çeken “altın şovu”nun önemli bölümünün gerçek altından oluşmadığını gösterdi.

Kara Haydar'ın

97 PARÇANIN 78'İ ÇAKMA ÇIKTI

Bilirkişi incelemesine göre 97 parçanın yalnızca 19'u 8, 14 veya 22 ayar altın olarak tespit edildi. 76 parça için ise rapora açıkça “altın olmayan” ibaresi düşüldü. Geriye kalan iki parçadan birinin gümüş renkli bileklik, diğerinin ise üzerinde “925 ayar” ibaresi bulunan gümüş kolye olduğu belirlendi. Böylece incelemeye gönderilen 97 parçanın 78'inin altın olmadığı ortaya çıktı.

58 BİLEZİK ALTIN ÇIKMADI

Bilirkişi raporunun en çarpıcı tespitlerinden biri bileziklerde yapıldı. Rapora göre; 21 adet, toplam 388,6 gram ağırlığındaki burma bileziğin altın olmadığı, 37 adet, toplam 611 gram ağırlığındaki desenli bileziğin de altın olmadığı belirlendi.

Böylece düğünde altın görüntüsüyle sergilendiği değerlendirilen 58 bileziğin bilirkişi incelemesinde altın olmadığı tespit edildi.

Kara Haydar'ın

KÜLÇELER DE ALTIN DEĞİLMİŞ

Sadece bilezikler değil, üzerlerinde altın gramajını ve milyem değerini çağrıştıran ibarelerin bulunduğu çok sayıda “külçe” de bilirkişiye takıldı.

Rapora göre; “1 gram 22 ayar örnektir” ibareli 3 ürün, “0,50 gram 22 ayar örnektir” ibareli 4 ürün, “2,5 gram 995.0 milyem örnektir” ibareli 3 ürün, “50 gram 995.0 milyem örnektir” ibareli bir ürün ve “5 gram örnektir” ibareli bir ürünün altın olmadığı belirlendi.

2 METRELİK ZİNCİR DE, KEMER DE ALTIN ÇIKMADI

Bilirkişi incelemesinde dikkat çeken başka parçalar da vardı.

78 gramlık Halep zincirinin, 170 gram ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki burgulu zincirin, iki künyenin, 176,50 gramlık sarı renkli kemerin ve 52,12 gramlık Hint kolyenin altın olmadığı rapora geçirildi.

Kara Haydar'ın

GERÇEK ALTINLARIN DEĞERİ 6,6 MİLYON TL

Bilirkişi, gerçek altın olduğu tespit edilen ürünlerin değerini de hesapladı. Rapora göre 1.030,89 gram 22 ayar altının kuyumcu alış değeri 6 milyon 346 bin 313 lira 47 kuruş, 76,48 gram 14 ayar altının değeri 289 bin 736 lira 83 kuruş, 12,19 gram 8 ayar altının değeri ise 23 bin 90 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Buna göre gerçek altınların rapor tarihindeki toplam kuyumcu alış değeri yaklaşık 6 milyon 659 bin TL oldu.

EŞİ DE “43 MİLYON TOPLANMADI” DEMİŞTİ

Bilirkişi raporundaki tespitler, Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanan eşi Çağla Öz Tançalan'ın savcılık ifadesindeki çarpıcı anlatımları da yeniden gündeme getirdi.

Çağla Öz Tançalan, düğünde “Haydar Bey'in düğününe gelen hediye miktarı, takı ve IBAN'larla birlikte 43 milyon TL” şeklindeki anonsa ilişkin, böyle bir paranın gerçekten toplandığını bilmediğini ifade etmişti.

Tançalan, “İsimleri okunan kişilerin çoğunun hayal ürünü olduğunu düşünüyorum. Aslında takılmayan bir paranın anonsu yapılıyordu. Amaç kendisine çok fazla para geldiğini duyurtmaktı” demişti.

Kara Haydar'ın

KOCASINI TAKILAR KONUSUNDA DA YALANLADI

Çağla Öz Tançalan'ın ifadesindeki bir diğer kritik ayrıntı ise takıların kaynağına ilişkindi.

Mehmet Fatih Tançalan'ın takıların kiralık olduğu yönündeki beyanına karşı çıkan eşi, “Mehmet Fatih her ne kadar ifadesinde tüm takıların kiralık olduğunu beyan etmiş ise de satın alındığını biliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Düğünün ardından bütün takıları eşine verdiğini anlatan Çağla Öz Tançalan, daha sonra yapılan aramada ele geçirilen valizin içinde bu takıları gördüğünü de söylemişti.

“OLMAYAN PARAYI VARMIŞ GİBİ GÖSTERİYORDU”

Çağla Öz Tançalan, savcılık ifadesinin sonunda eşinin yaşam tarzına ilişkin de dikkat çekici sözler kullanmıştı: “Kendisi gösterişi ve hava atmayı seven birisidir. Olmayan bir parayı varmış gibi sosyal medyada, sanal dünyada gösteren birisidir.”

Eşinin bu anlatımıyla bilirkişi raporundaki “altın olmayan” 76 parçaya ilişkin tespitlerin aynı dosyada buluşması, düğündeki milyonluk servet gösterisinin ne ölçüde gerçek olduğu sorusunu soruşturmanın en dikkat çekici başlıklarından biri hâline getirdi.

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Son Dakika Kara Kara Haydar'ın 'altın şovu' bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78'i çakma çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • yusuf cihan yusuf cihan:
    10 gündür bu habere takılı kaldık.suç varsa al yoksa konuyu kapat çok uzattınız 7 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    zaten öyle, aklama yöntemi..?? 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kara Haydar'ın "altın şovu" bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78'i çakma çıktı - Son Dakika
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