Somali'de Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi - Son Dakika
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Somali'de Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi

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Türkiye ile Somali arasındaki ilişkileri bozmayı amaçlayan provokasyonların ardından Somali halkı birçok şehirde, Türk bayraklarıyla sokağa çıkarak Türkiye’ye duyduğu sevgi ve desteği gösterdi.

 Somalililer, Türkiye’nin Somali’ye verdiği desteğe teşekkür etmek amacıyla ülkenin farklı yerlerinde gösteriler düzenledi.

SOMALİ'DEN TÜRKİYE'YE DESTEK VE SEVGİ SELİ

Somali Başbakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Direktör Yardımcısı Nasra Bashir Ali, gösteriye ilişkin görüntüleri resmi Facebook hesabından paylaştı. Ali, paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti’nin Somali’nin yanında yer almasına ve ülkeye sağladığı desteğe teşekkür amacıyla farklı yerlerde gösteri düzenleniyor. Teşekkürler Türkiye." ifadelerine yer verdi.

Somali'de Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi

TÜRKİYE BAYRAKLARI TAŞIDILAR

Paylaşılan görüntülerde, aralarında çok sayıda kadının da bulunduğu katılımcıların tribünleri doldurarak Türkiye ve Somali bayrakları taşıdığı görüldü. Göstericiler, büyük bir Türk bayrağı açarak Türkiye’nin Somali’ye yönelik desteğinden dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Somali'de Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi
Somali'de Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi
Somali'de Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi
Somali'de Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi
Somali'de Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi
Somali'de Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi
Somali'de Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi
Somali'de Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi
Somali'de Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi

Türkiye, Güncel, Somali, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Somali Somali'de Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Görünmez Görünmez:
    sizde sağolun Somali 3 1 Yanıtla
  • 2025Nisre. 2025Nisre.:
    jülooooğpğ 1 2 Yanıtla
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