Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı - Son Dakika
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Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 32 yaşındaki Mazlum Çiçek'in yaralanan eşi Derya Çiçek tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede eşe karşı kasten öldürme suçundan tutuklandı. Çiçek, ifadesinde eşi Mazlum Çiçek'in kendini evin mutfak bölümüne kilitledikten sonra yakıt döküp kendini yaktığını ileri sürdü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde İstiklal Mahallesi 1067 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede, 16 Ağustos saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Evde yapılan kontrolde, Mazlum Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında yaralanan Derya Çiçek (31) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

BİR GÜN ÖNCE BİDONA BENZİN DOLDURTMUŞ

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, evde yapılan incelemede Mazlum Çiçek'in cesedinin bulunduğu mutfağın kapısının kilitli olduğu belirlendi. Öte yandan, Derya Çiçek'in yangın anında evden ayrılırken değerli eşyalarının da bulunduğu çantayı hazırladığı tespit edildi. Derya Çiçek'in yangından bir gün önce akaryakıt istasyonuna gidip, "Eşim arabanın başında, benzin bitti, almaya geldim" diyerek bidonla benzin aldığı bildirildi.

Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı

Soruşturmayı derinleştiren Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Derya Çiçek hakkında gözaltı kararı verdi. Derya Çiçek'in evin mutfak bölümüne yakıt döküp ateşe verdiği, Mazlum Çiçek'i de mutfağa kilitlediği şüphesi üzerinde durulduğu ifade edildi.

Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı

"AKARYAKIT İSTASYONUNA ZORLA GÖNDERDİ"

İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Derya Çiçek, tedavisinin ardından taburcu edildi. Adliyeye sevk edilen Çiçek, mahkemedeki ifadesinde, Mazlum Çiçek ile kıskançlık nedeniyle sık sık kavga ettiklerini, eşinin kendisine sürekli intihar etmek isteğini söylediğini ileri sürüp, akaryakıt istasyonuna da Mazlum'un Çiçek'in istediği üzerine gittiğini iddia etti. Çiçek, "Mazlum beni akaryakıt istasyonuna zorla gönderdi ve benzin aldırdı. Sonrasında kapıyı kilitledi ve yakıt döküp kendini yaktı" dedi.

Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı

TUTUKLANDI

Çiçek, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyede mahkemenin kararını duyan Derya Çiçek, "Oraya hayatta girmem, zaten yanmışım. Beni çekip rezil etmesinler. Allah belanı versin Mazlum. O mezarda rahat etme, hayatımı kararttın. Ben bir şey yapmadım. Gerçekler ortaya çıkacak" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • himmet kepez himmet kepez:
    Allah garının da hayırlısını versin. 1 0 Yanıtla
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