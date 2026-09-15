Şanlıurfa'da döner bıçaklı kavga kamerada! Dehşete düşüren anlar kamerada - Son Dakika
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Şanlıurfa'da döner bıçaklı kavga kamerada! Dehşete düşüren anlar kamerada

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Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada şüphelilerden biri belinden çıkardığı döner bıçağıyla karşı tarafa saldırdı. Saldırıda iki kişi yaralandı. Olay yerindeki kadınların korku dolu çığlıkları sokağı inletirken, olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan, döner bıçaklarının da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Şanlıurfa'da döner bıçaklı kavga kamerada! Dehşete düşüren anlar kamerada

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, DÖNER BIÇAĞI ORTAYA ÇIKTI

Bahçelievler Mahallesi'nde aralarında kadınların da bulunduğu iki grup arasında iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. 

Kısa sürede büyüyen tartışma, sokak ortasında döner bıçaklarının da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bu sırada bazı kadınlar darbedildi. 

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan taraflar polis gelmeden kaçtı. Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 

Şanlıurfa'da döner bıçaklı kavga kamerada! Dehşete düşüren anlar kamerada

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kavga, çevredeki bir binada oturanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, iki grubun birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdığı, araya girmeye çalışan kadınların da darbedildiği ve bıçakla yaralanan bir kişiye çevredekilerin yardım ettiği görüldü.

Polis, kaçan şüphelileri arıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da döner bıçaklı kavga kamerada! Dehşete düşüren anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da döner bıçaklı kavga kamerada! Dehşete düşüren anlar kamerada - Son Dakika
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