Şanlıurfa'da döner bıçaklı kavga kamerada! Dehşete düşüren anlar kamerada
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada şüphelilerden biri belinden çıkardığı döner bıçağıyla karşı tarafa saldırdı. Saldırıda iki kişi yaralandı. Olay yerindeki kadınların korku dolu çığlıkları sokağı inletirken, olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan, döner bıçaklarının da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonuyla görüntülendi.
TARTIŞMA BÜYÜDÜ, DÖNER BIÇAĞI ORTAYA ÇIKTI
Bahçelievler Mahallesi'nde aralarında kadınların da bulunduğu iki grup arasında iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, sokak ortasında döner bıçaklarının da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bu sırada bazı kadınlar darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan taraflar polis gelmeden kaçtı. Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Kavga, çevredeki bir binada oturanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, iki grubun birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdığı, araya girmeye çalışan kadınların da darbedildiği ve bıçakla yaralanan bir kişiye çevredekilerin yardım ettiği görüldü.
Polis, kaçan şüphelileri arıyor.
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