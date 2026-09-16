Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda

Real Madrid, LaLiga'nın 6. haftasında Elche'ye konuk oldu. Martínez Valero Stadı'ndaki mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, henüz 25. dakikada sahneye çıktı.

ARDA GÜLER FRİKİKTEN VURDU

Real Madrid'in ceza sahasının sağ çaprazından kazandığı serbest vuruşta topun başına Arda Güler geçti. Milli futbolcu, sol ayağıyla doğrudan kaleyi düşündü. Arda'nın şık vuruşunda top önce direğe, ardından Elche kalecisi Dituro'ya çarparak ağlarla buluştu ve Real Madrid 1-0 öne geçti.

İSPANYOLLARDAN “ÇILGIN TÜRK ARDA” YORUMU

Arda Güler'in frikiği İspanyol futbolseverlerin de dikkatini çekti. Golden sonra yapılan paylaşımlarda milli futbolcu için “Çılgın Türk Arda Güler” ifadelerinin kullanıldığı görüldü.

GOL ARDA'YA YAZILMADI

Arda'nın vuruşuyla gelen golde dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Topun direkten döndükten sonra kaleci Dituro'ya temas ederek ağlara gitmesi nedeniyle gol, resmi kayıtlara Dituro'nun kendi kalesine attığı gol olarak geçti.

REAL MADRID 90+1'DE KAZANDI

Arda'nın etkili frikiğinin ardından Kylian Mbappe 33. dakikada farkı ikiye çıkardı. Elche ise Abiel Osorio'nun 71 ve Fernando Niño'nun 83. dakikadaki golleriyle skoru 2-2'ye getirdi. Son sözü Real Madrid söyledi. Carlos Espí, 90+1. dakikada ağları havalandırdı ve Real Madrid mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.