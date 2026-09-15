Samsun Atakum'da boş araca kurşun yağdıran şüpheli K.A. adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Samsun Atakum'da boş araca kurşun yağdıran şüpheli K.A. adliyeye sevk edildi

Samsun Atakum\'da boş araca kurşun yağdıran şüpheli K.A. adliyeye sevk edildi
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Samsun'un Atakum ilçesinde husumetlisi sandığı boş araca tabancayla ateş eden şüpheli, olayın ardından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Araçta ve çevredeki ikamette mermi izleri oluşurken, şüpheliyle birlikte gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

Samsun'da içinde husumetlisi olduğunu zannettiği boş araca tabancayla ateş eden şüpheli, olayın ardından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı üzerindeki bir ikametin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K.'ye ait otomobile tabancayla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği aracın ön camında 2, sağ ön yolcu camında 2 ve tavanında 1 mermi giriş-çıkışı oluştu. Ayrıca olayın meydana geldiği ikametin dış kapısında ve tavanına kurşun isabet etti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili silahlı saldırı düzenleyen K.A. (19) ile yanında bulunan 3 kişiyi yakaladı. 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, gözaltına alınan K.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Atakum, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun Atakum'da boş araca kurşun yağdıran şüpheli K.A. adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Atakum'da boş araca kurşun yağdıran şüpheli K.A. adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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