Arjantin'de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava - Son Dakika
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Arjantin'de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava

Arjantin\'de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava
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Arjantin'in doğa turizmiyle öne çıkan San Carlos de Bariloche kentindeki butik bir hostel, gezginlere dikkat çeken bir fırsat sunuyor. Programa katılanlar günde ortalama 5 saat çalışarak 3 haftaya kadar ücretsiz konaklama ve kahvaltı hakkı kazanıyor. İnternet, çamaşırhane, bisiklet ve çeşitli indirimlerin de bulunduğu programı Türkler için cazip kılan bir başka detay ise Arjantin'in vize istememesi.

Günde 5 saat çalışarak Patagonya'da haftalarca konaklama imkanı sunan program, düşük bütçeyle Güney Amerika'yı keşfetmek isteyenlerin dikkatini çekiyor. Gönüllüler hostelin günlük işlerine destek verirken konaklama için ücret ödemiyor.

GÜNDE 5 SAAT ÇALIŞMAK YETERLİ

Arjantin Patagonyası'nın en çok ziyaret edilen kentlerinden San Carlos de Bariloche, Nahuel Huapi Gölü kıyısında ve And Dağları'nın eteklerinde bulunuyor. Kentte faaliyet gösteren butik bir hostel ise Worldpackers üzerinden "iş takası" programı sunuyor. Programa katılan gönüllülerden haftada toplam 25 saat, yani günde ortalama 5 saat çalışmaları isteniyor. Bunun karşılığında paylaşımlı odada ücretsiz konaklama ve her sabah kahvaltı veriliyor. Program kapsamında haftanın 2 günü tamamen izinli geçiyor. Çalışma günlerinde ise gönüllüler yemek servisi, resepsiyonda misafirleri karşılama ve temizlik gibi hostelin günlük işlerine destek veriyor.

Arjantin'de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava

3 HAFTAYA KADAR ÜCRETSİZ KONAKLAMA

Programdan yararlananlar 3 haftaya kadar ücretsiz konaklayabiliyor. Katılımcıların programa en az 2 hafta ayırması gerekiyor. Sunulan imkanlar yatak ve kahvaltıyla da sınırlı değil. Gönüllüler yüksek hızlı internet, çamaşırhane ve bisiklet imkanlarından yararlanabiliyor. Ayrıca bölgedeki bazı turlar ve barlar için özel indirimler de sağlanıyor.

Arjantin'de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava

KATILMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

Programa başvurmak isteyenlerden ağır şartlar talep edilmiyor. Misafirlerle iletişim kurabilecek seviyede orta düzey İngilizce veya İspanyolca bilmek ve en az 2 haftalık zaman ayırmak gerekiyor. Programa hem yalnız seyahat eden gezginler hem de çiftler katılabiliyor. Daha önce programdan yararlanan gezginlerin değerlendirme puanı ise 5 üzerinden 4,5 seviyesinde.

TÜRKLERDEN VİZE İSTEMİYOR

Türk gezginler açısından programın en dikkat çekici taraflarından biri Arjantin'e giriş koşulları. Türkiye vatandaşları Arjantin'e turistik seyahatlerinde vizeden muaf. Böylece San Carlos de Bariloche'ye gitmek isteyen Türkler açısından vize işlemleri ayrı bir engel oluşturmuyor. Program kapsamında konaklama ve kahvaltı ücretsiz sunulurken ulaşım masrafları gezginlere ait. Dolayısıyla Türkiye'den programa katılmak isteyenlerin en büyük gider kalemini uçak bileti oluşturuyor.

Arjantin'de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava

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    Yorumlar (3)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    ülkendeki gerçek Haberleri ver.. Arjantinden dünyadan abuk supuk dedikodu vari haberleri verme. yakında validenizin, eşinizin yan komşu ile dedikodu haberleri bile yayınlarsınız 2 0 Yanıtla
  • akil çelik akil çelik:
    Arjantin parası Türk parası karşısında ve ekonomik olarak çok zayıf 1 0 Yanıtla
  • sait turk sait turk:
    öyle bir başlık atmışsınız ki, bende dedim o zaman çalışacak adam nerden bulacaksınız diye 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Arjantin'de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava - Son Dakika
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