Mersin Tarsus'ta otomobil uçuruma yuvarlandı, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin Tarsus'ta otomobil uçuruma yuvarlandı, 2 kişi hayatını kaybetti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde orman yolunda kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi hastaneye sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi, diğer yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çukurbağ Mahallesi Sarışıh mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman yolunda kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada Halim Can Şener (26), Muhammet Melih Özyeşil (30) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Şener ve Özyeşil ambulansla hastaneye sevk edildikleri sırada yolda hayatını kaybederken, diğer yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Tarsus, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin Tarsus'ta otomobil uçuruma yuvarlandı, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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