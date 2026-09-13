Mersin Tarsus'ta otomobil uçuruma yuvarlandı, 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çukurbağ Mahallesi Sarışıh mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman yolunda kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada Halim Can Şener (26), Muhammet Melih Özyeşil (30) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Şener ve Özyeşil ambulansla hastaneye sevk edildikleri sırada yolda hayatını kaybederken, diğer yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.