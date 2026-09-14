Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçları başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçları başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası\'nda 1. eleme turu maçları başlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu 15 Eylül Salı günü oynanacak iki maçla start verecek. İşte tek maç eleme usulüne göre oynanacak ilk tur mücadelelerinin programı...

 Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, 15 Eylül Salı günü oynanacak iki maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak ilk tur mücadelelerinin programı şöyle:

15 Eylül Salı:

17.00 1923 Afyonkarahisar-Ürgüpspor (Zafer)

20.00 Altay-Söke 1970 (Alsancak Mustafa Denizli)

16 Eylül Çarşamba:

14.00 Karaman FK-Kepezspor (Yeni Karaman)

14.00 Osmanelispor-Eskişehir Anadoluspor (Osmaneli İlçe)

14.00 Kırıkkale FK-Ejderoğlu Kırşehir (Başpınar)

14.00 Tokat Belediyespor-Keşapspor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

14.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

14.00 Kilis Birlikgücü Gençlikspor-Kahta 02 Spor (7 Aralık)

14.00 Dersimspor-Gelecek Siirt 56 Spor (Tunceli Atatürk)

14.00 Cizre Belediyespor-Hakkari Zapspor (Silopi İlçe)

14.00 Gölespor-Kars 36 Spor (Göle Semt Sahası)

14.00 Bayburtspor-Borçkaspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Sinopspor-Arıt Kayadibispor (Sinop Şehir)

15.00 Galataspor-Yalova 77 Spor (İBB Beyoğlu)

15.00 İnkılap Futbol-Beykoz Anadoluspor (Ömerli)

15.00 Uzunköprüspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor (Ergene Şehir)

17.00 Bucaspor 1928-Gaziemirspor (Yeni Buca)

20.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucak Belediye Oğuzhanspor (Mersin)

17 Eylül Perşembe:

14.30 Amasyaspor FK-Çankırıgücü (12 Haziran)

19.00 Orduspor 1967-Torul Belediyespor (19 Eylül)

Türkiye Kupası, Futbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçları başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Eyüpsultan’da alkollü olduğu iddia edilen sürücü binanın 3. katına çarptı, 2 kişi yaralandı Eyüpsultan'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü binanın 3. katına çarptı, 2 kişi yaralandı
İstanbul’da peş peşe iki ceset bulundu Ekipler soruşturma başlattı İstanbul'da peş peşe iki ceset bulundu! Ekipler soruşturma başlattı
Türkiye’nin hemen dibinde Meis Adası’nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek Türkiye'nin hemen dibinde! Meis Adası'nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek
Bursa’da spor camiasını yasa boğan ölüm: Güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu Bursa’da spor camiasını yasa boğan ölüm: Güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu
CHP’de kurultay düğümü Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil CHP'de kurultay düğümü! Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil
Özgür Özel’e isim şoku Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
Mersin’de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı Mersin'de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan’a ziyaret Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan'a ziyaret
İBB meclisinde CHP’li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?

22:17
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
21:50
Fenerbahçe’nin kan kaybı sürüyor Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
Fenerbahçe'nin kan kaybı sürüyor! Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
21:39
Kozinoğlu’nun öleceğini mi bildiler İşte Kurtlar Vadisi’nin senaristlerinin ifadesi
Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
21:19
İBB meclisinde CHP’li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede
İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?
21:00
Özgür Özel’e isim şoku Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
20:43
Acun Ilıcalı: Şu anda rüyadayız
Acun Ilıcalı: Şu anda rüyadayız
17:41
Kenan Yıldız’ın son görüntüsü korkuttu
Kenan Yıldız'ın son görüntüsü korkuttu
16:57
Kayıp Büşra’nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
16:41
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
16:24
Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna talip CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 22:26:36. #7.13#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçları başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement