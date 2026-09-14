Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi - Son Dakika
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Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi

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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Üç senarist, "Kozinoğlu ile ilgili senaryo nasıl yazıldı? Herhangi bir kişi veya kurumdan etkilendiniz mi, size bir senaryo dayatması yapıldı mı?" sorusuna, "Bizim metnimiz doğal akışında ilerleyen bir metindir. Tesadüfen denk gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur." dedi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

SENARİSTLER İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi pUSU dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek için Silivri Adliyesi'ne geldi. Şaşmaz, Özdener ve Aysan yaklaşık 2 saat süren ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

"KOZİNOĞLU İLE İLGİLİ SENARYO NASIL YAZILDI?"

Gazeteci Sinan Burhan, tv100'de yaptığı açıklamada, üç senaristin ifadesinden detaylar paylaştı. Buna göre, senaristlere “Kozinoğlu ile ilgili senaryo nasıl yazıldı? Herhangi bir kişi veya kurumdan etkilendiniz mi, size bir senaryo dayatması yapıldı mı?” soruldu.

"TESADÜFEN DENK GELMİŞTİR"

Senaristler ise şu cevapları verdi: "Hayır, bize herhangi bir kişi ve kurumdan bir dayatma söz konusu değil. Bizim metnimiz doğal akışında ilerleyen bir metindir. Tesadüfen denk gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur."

Millî İstihbarat Teşkilatı, Bahadır Özdener, Kaşif Kozinoğlu, Kurtlar Vadisi, Raci Şaşmaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika Kurtlar Vadisi Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi - Son Dakika

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