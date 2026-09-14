Çorum\'a transfer olmayan Aubameyang, La Liga\'yı sallamaya devam ediyor

Yaz transfer döneminde Marsilya'dan ayrılarak Çorum FK'ye transfer olmasına ramak kala vazgeçen Pierre-Emerick Aubameyang, transfer olduğu Deportivo La Coruna'da fırtına gibi esiyor.

KARİYERİNİN İKİNCİ BAHARI

İspanyol temsilcisi Deportivo La Coruña'ya transfer olan Pierre-Emerick Aubameyang, yeni takımındaki kariyerine muazzam bir başlangıç yaptı. 37 yaşındaki Gabonlu tecrübeli forvet, gösterdiği performansla İspanya'da adeta ikinci baharını yaşıyor.

5 MAÇTA 7 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Galiçya ekibiyle 2 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli golcü, Deportivo formasıyla çıktığı ilk 5 resmi karşılaşmada sergilediği performansla parlamaya devam ediyor. Sahada yer aldığı bu mücadelelerde 5 kez rakip fileleri havalandıran Aubameyang, 2 de asist üreterek toplamda 7 gole doğrudan etki etti.