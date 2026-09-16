Galatasaray'ın rakibi Barcelona çıldırdı! 45 dakikada gol olup yağdılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'ın rakibi Barcelona çıldırdı! 45 dakikada gol olup yağdılar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray\'ın rakibi Barcelona çıldırdı! 45 dakikada gol olup yağdılar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Barcelona, La Liga 6. hafta maçında sahasında ağırladığı Racing Santander'i ilk yarıda bozguna uğrattı. Katalan temsilcisi, devreyi 4-1 üstün tamamladı. Barcelona'da Lamine Yamal, penaltı vuruşundan da yararlanamadı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Barcelona, La Liga 6. hafta maçında sahasında Racing Santander'i konuk etti. Camp Nou'da oynanan mücadelenin ilk yarısında sahada Barcelona şov vardı.

İLK 45 DAKİKADA TAM 4 GOL

Maça hızlı başlayan Barcelona, 8. dakikada Joao Cancelo'nun enfes golüyle öne geçti. Baskısına devam eden Katalan ekibi, 25. dakikada Raphinha'nın penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkarttı. Konuk ekipten bu gole hızlı yanıt geldi. Mücadelenin 30. dakikasında Maguette Gueye'nin attığı golle Racing Santander umutlandı. Barcelona, rakibinin umutlarını hızlı bitirdi ve 36. dakikada Asier Villalibre'nin kendi kalesine, 42. dakikada Raphinha'nın golleriyle skoru 4-1'e getirdi ve devreye 3 farklı üstünlükle gitti. 

LAMINE YAMAL PENALTI KAÇIRDI

Öte yandan Barcelona'da yıldız oyuncu Lamine Yamal, 45+1'nci dakikada kullandığı penaltı vuruşunda isabetsiz oldu.

7 MAÇTA 30 GOL

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, bu sezon çıktığı yedinci resmi müsabakada rakip ağlara 30. golünü atmayı başardı. 

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona'nın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacağı maç 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de start verecek. 

UEFA Şampiyonlar LigiRacing SantanderLamine YamalGalatasarayBarcelonaLa LigaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yusuf Cilesiz Yusuf Cilesiz:
    merak etme Galatasaray’a da gol olup yagracakral ?? 2 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Bizi de yenerler. Yapacak bişey yok. Seviye farkını kabullenmeliyiz. Bunlar Liverpool ya da Juventusa benzemez. Direnmek çok güç. 2 0 Yanıtla
  • Mehmet İsmailoğlu Mehmet İsmailoğlu:
    Galatasaray 7 lik olur sıctık 0 0 Yanıtla
  • tamer can tamer can:
    valla bunlar ozaman galatasarayın içinden geçer inşallah yanılırım 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık
İsmail Kartal’dan radikal karar Olan Kerem’e oldu İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
Bakan Şimşek: Dezenflasyon arzuladığımız hızda değil Bakan Şimşek: Dezenflasyon arzuladığımız hızda değil
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak Bakan Şimşek’ten açıklama var Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
23:47
Trump: ABD’de faizi süratle düşürün
Trump: ABD'de faizi süratle düşürün
23:15
Trump’ın seçtiği isimden ters köşe İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi
Trump'ın seçtiği isimden ters köşe! İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi
23:10
Orban Türkiye’ye çabuk alışmış Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı
Orban Türkiye'ye çabuk alışmış! Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı
22:47
53 yıl sonra Avrupa kupası maçına çıkan Sunderland’de görsel şölen
53 yıl sonra Avrupa kupası maçına çıkan Sunderland'de görsel şölen
22:35
Fed kararı piyasayı sarstı Altında ibre bir anda tersine döndü
Fed kararı piyasayı sarstı! Altında ibre bir anda tersine döndü
22:10
Pakistan-Hindistan gerilimi büyüyor 2 ülkeden art arda hamleler geldi
Pakistan-Hindistan gerilimi büyüyor! 2 ülkeden art arda hamleler geldi
21:53
CENTCOM duyurdu ABD’den dikkat çeken Suudi Arabistan hamlesi
CENTCOM duyurdu! ABD'den dikkat çeken Suudi Arabistan hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 00:17:59. #.0.3#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın rakibi Barcelona çıldırdı! 45 dakikada gol olup yağdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement