Sergen Yalçın\'dan sürpriz itiraf: Galatasaray\'ın yıldızını Beşiktaş\'a istemiş

Teknik direktör Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanaşında Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki hamlelerini değerlendirdi. Yalçın, Portekizli yıldız Rafael Leao hakkında dikkat çeken bir transfer itirafında bulundu.

''ÇOĞUNU PEK BEĞENMEDİM''

Deneyimli teknik adam, Galatasaray’ın yeni transferlerinin büyük kısmını beğenmediğini belirterek, "Galatasaray'ın bu sezon yaptığı transferlerden ne kadar verim alacağını çok merak ediyorum. Açık konuşmak gerekirse transferlerin çoğunu pek beğenmedim" ifadelerini kullandı.

''MALİYET YÜZÜNDEN TRANSFER EDEMEDİK''

Açıklamalarında Rafael Leao'ya ayrı bir parantez açan Sergen Yalçın, Portekizli futbolcuyu önceden de takip ettiğini ve Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde kadroya katmak istediklerini söyledi: Yalçın, "Leao kendisini çok iyi bildiğim ve beğendiğim bir isim. Hatta bir dönem onu Beşiktaş'a transfer etmeyi biz de düşündük ancak yüksek maliyeti ve talep edilen rakamlar nedeniyle bu hamleyi gerçekleştiremedik." dedi.