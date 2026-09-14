Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan'a ziyaret - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan'a ziyaret

Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan\'a ziyaret
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıklamasının ardından dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'yi Külliye'de kabul etti. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmede Muhsin Yazıcıoğlu davasından ekonomiye, Suriye'den Terörsüz Türkiye'ye kadar birçok konu ele alındı.

"Adayımız Erdoğan" çıkışının ardından Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Külliye'deki görüşmenin zamanlaması dikkat çekerken iki lider yaklaşık 70 dakika görüştü.

"BİZİM CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ CUMHURBAŞKANIMIZ"

BBP lideri Mustafa Destici, geçtiğimiz günlerde Haberler.com'da konuk olduğu programda, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin yaptığı açıklamada Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etmişti. Destici, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Cumhurbaşkanımız. Biz Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Dolayısıyla da bizim Cumhurbaşkanı adayımız Cumhurbaşkanımız. Yani Cumhur İttifakı dağılmadı. Cumhur İttifakı birlikte yoluna devam ediyor." Destici'nin bu sözleriyle Cumhur İttifakı'nın birlikteliğinin devam ettiği mesajını vermesinin ardından Ankara'da dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan'a ziyaret

ERDOĞAN, DESTİCİ'Yİ KÜLLİYE'DE KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İki isim arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşmede birçok kritik başlık masaya yatırıldı. Bunların başında merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasındaki son gelişmeler geldi. Erdoğan ile Destici, Türkiye'nin iç ve dış politikasındaki gelişmelerin yanı sıra ekonomik ve sosyal meseleleri de değerlendirdi.

KÜLLİYE'YE ELİ BOŞ GİTMEDİ

Görüşmenin ardından ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a memleketi Eskişehir Günyüzü'nün meşhur kavununu takdim etti. Destici ayrıca kendi bağlarında yetiştirdiği üzümleri de Erdoğan'a sundu.

Büyük Birlik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu, Mustafa Destici, Türkiye, Suriye, Gündem, Seçim, Son Dakika

Son Dakika Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan'a ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan'a ziyaret - Son Dakika
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