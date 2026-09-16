Uçakta beklenmedik anlar! Kabin memuruna tezahürat yağdı - Son Dakika
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Uçakta beklenmedik anlar! Kabin memuruna tezahürat yağdı

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Uçuş öncesi emniyet kemerinin nasıl bağlanacağını tarif eden kabin memuru, yolcuların beklenmedik tepkisiyle karşılaştı. Yolcuların alkış ve coşkulu tezahüratlarla eşlik ettiği güvenlik bilgilendirmesi, uçakta eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

Uçuş öncesinde yolcuların güvenliği için yapılan rutin bilgilendirme bu kez farklı anlara sahne oldu. 

Kabin memuru, emniyet kemerinin nasıl takılıp çıkarılacağını anlatmaya başladığı sırada uçaktaki yolcular hep birlikte alkışlayarak tezahüratta bulundu.

KABİN MEMURU ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Bir anda yükselen alkış ve tezahüratlar karşısında şaşıran kabin memuru, yolcuların coşkusuna gülümseyerek karşılık verdi. Uçuş öncesi rutin güvenlik anlatımı, yolcuların katılımıyla eğlenceli bir atmosfere dönüştü.

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Uçak Uçakta beklenmedik anlar! Kabin memuruna tezahürat yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uçakta beklenmedik anlar! Kabin memuruna tezahürat yağdı - Son Dakika
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