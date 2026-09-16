Sokak ortasında motosikletini ateşe verdi

Elazığ’da sokak ortasında kendi motosikletini ateşe veren bir kişi, araç yanarken etrafa bağırıp çağırmaya başladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olay üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, emniyet güçlerince kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

MOTORUNU ATEŞE VERİP BAĞIRMAYA BAŞLADI

Olay, merkez Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletini sokak ortasında ateşe verdi. Alev alev yanan motosikletin başında durarak bağırıp çağıran şahsı gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

O ANLAR KAMERADA

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, ilk olarak sokakta güvenlik önlemi aldı. Ardından şahıs, ekiplerce gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. O anlar cep telefonu kamarasına yansıdı.