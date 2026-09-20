Türk Toraks Derneği, akciğer hastalıklarında 4 kata varan artış tespit etti

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, sigaranın yanı sıra hava kirliliği ve küresel ısınmanın kanseri tetikleyen etkenler arasında yer aldığını söyledi.

Derneğin Kuzeydoğu Anadolu Şubesince düzenlenen "Palandöken-3 Solunum Zirvesi"ne katılmak için Erzurum'a gelen Prof. Dr. Çuhadaroğlu, AA muhabirine, göğüs hastalıklarının çok geniş bir alanı kapsadığını belirterek, ülkede göğüs hastalığı olan çok sayıda kişi bulunduğunu anlattı.

Son yıllarda giderek artan akciğer sertleşmesinin de kendi alanları olduğunu ifade eden Çuhadaroğlu, "Bu grup içinde hava yolu hastalıkları olan astım ve KOAH'ın yanı sıra akciğer hastalığının ilerlemesiyle ortaya çıkan hastalıklar, alerjiler, akciğer kanseri, emboli dediğimiz damar tıkanıklıkları bizim işimiz. Bu hastalıklarda şikayetler genelde öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı oluyor." dedi.

Çuhadaroğlu, yakın zamanda derneğin akciğer kanseri konusunda önemli bir çalışma yaptığını belirterek, bu kapsamda çok sayıda bilim insanının çalışmaya destek verdiğini söyledi.

Tütün kullanımındaki artış, elektronik sigara kullanımı ve çocukların bunlardan daha fazla etkilenmesiyle akciğer hastalıklarında ciddi artış görüldüğünü vurgulayan Çuhadaroğlu, "Dernek olarak akciğer kanserinin ülkedeki görülme sıklığını ve yaklaşımlarını gösteren bir kanser haritası çalışması yaptık. Burada sigara etkiliyken, küresel ısınmanın ve hava kirliliğinin kanseri artırıcı etkileri net bir şekilde ortaya konuldu." diye konuştu.

"Kalitesiz hava nedeniyle birçok akciğer hastalığında 1,5 kattan 4 kata kadar artışlar var"

Dünyada da akciğer hastalığında artış yaşandığına işaret eden Çuhadaroğlu, şöyle devam etti:

"2020'den sonraki dönemde özellikle kalitesiz hava nedeniyle birçok akciğer hastalığında 1,5 kattan 4 kata kadar artışlar var. Dünyada da hastalıkla ilgili artış var ama ülkemizde daha fazla. Mesela Iğdır, hava kirliliği en fazla olan il. Bunlarla ilgili ülkemizdeki farklılıkları araştırıyor, o bölgedeki meslektaşlarımızla konuşuyor, daha fazla eğitim vermek için çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığıyla sürekli irtibat halindeyiz, birbirimize verdiğimiz desteklerle hastaların yeni tedavi ve tanı yöntemlerine daha kolay ulaşmasını sağlıyoruz."

Çuhadaroğlu, göğüs hastalıklarının tanı ve tedavi sürecinde MR ve BT gibi görüntüleme işlemlerinde yapay zekadan da faydalandıklarını, biyopsi almadan tanı sürecine gidecek duruma geldiklerini belirtti.

Hastalığın artmasına neden olan elektronik sigaradan çocuk ve gençlerin uzak tutulması gerektiğini dile getiren Çuhadaroğlu, bu konuda önleyici tedbirlerin artırılmasını??????? istedi.

"Yüksek enerjili fosil yakıt kullanımıyla ciddi hava kirliliği oluşuyor"

Meteoroloji ve çeşitli kurumların katkılarıyla hazırladıkları akciğer kanseri haritasını bilim camiasıyla paylaştıklarını anlatan Çuhadaroğlu, şunları kaydetti:

"Genellikle sanayinin daha az olduğu, fosil yakıtların az kullanıldığı bölgelerde hava kirliliği daha az olarak karşımıza çıktı. Fosil yakıt işini gözden geçirmek gerekiyor. Yüksek enerjili fosil yakıt kullanımıyla ciddi hava kirliliği oluşuyor. Bunlara çözüm bulmak gerekiyor. Türkiye'de toplu taşımaya özendirilip şehir içinde araç kullanımın azaltılması bu yönde olumlu sonuç verecektir."

"Göğüs hastalıkları Doğu Anadolu'da daha fazla"

Çuhadaroğlu, kışın uzun sürmesi ve ısınmak için yakıt kullanımı gereksinimi nedeniyle göğüs hastalıklarının Doğu Anadolu'daki illerde daha fazla görüldüğünü dile getirdi.

Sigara içme oranı yüksek şehirlerde de hastalığın görülme sıklığının değişkenlik gösterdiğini ifade eden Çuhadaroğlu, "Bunlar astımın daha küçük yaşta ortaya çıkmasına, KOAH'ın alevlenmesine, hastanede kalma sürecinin uzamasına ve akciğer kanserinin daha fazla görülmesine neden oluyor. Yine düşük doğum tartılı çocuklara, akciğer hastalığına eğilimli çocukların doğmasına ve enfeksiyonların daha fazla görülmesine neden oluyor. Hastalığı olan insanlar hava kirliliği yoğun olduğu dönemlerde çok fazla dışarıda değil, evde durmasında yarar var. Önlem alınmazsa bu hastalıklar o kadar artar ki bu hastalıkların tanı ve tedavisini karşılama durumu söz konusu olamaz." diye konuştu.