Besni'de fıstık bahçesine giren çocuğa bahçe sahibinden tüfekli saldırı - Son Dakika
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Besni'de fıstık bahçesine giren çocuğa bahçe sahibinden tüfekli saldırı

Besni\'de fıstık bahçesine giren çocuğa bahçe sahibinden tüfekli saldırı
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Besni'ye bağlı Kesmetepe köyünde bir fıstık bahçesine giren 12 yaşındaki M.S.Ö., bahçe sahibi 67 yaşındaki H.G. tarafından tüfekle sırtından vuruldu. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken jandarma ekipleri H.G.'yi gözaltına aldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde girdiği fıstık bahçesinin sahibi tarafından tüfekle vurulan 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Kesmetepe köyünde M.S.Ö. (12) ile arkadaşı, iddiaya göre bir fıstık bahçesine girdi. Bu sırada bahçe sahibi H.G. (67), çocuklarla bahçede karşılaştı. H.G.'nin tüfekle ateş açması sonucu M.S.Ö. sırtından yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralı çocuğu bahçe sahibi kendi aracıyla Besni Devlet Hast anesi'ne götürdü. Durumu ağır olan M.S.Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, hastanede H.G.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Besni'de fıstık bahçesine giren çocuğa bahçe sahibinden tüfekli saldırı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakan Yücel Hakan Yücel:
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