Besni'de fıstık bahçesine giren çocuğa bahçe sahibinden tüfekli saldırı
Besni'ye bağlı Kesmetepe köyünde bir fıstık bahçesine giren 12 yaşındaki M.S.Ö., bahçe sahibi 67 yaşındaki H.G. tarafından tüfekle sırtından vuruldu. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken jandarma ekipleri H.G.'yi gözaltına aldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde girdiği fıstık bahçesinin sahibi tarafından tüfekle vurulan 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Kesmetepe köyünde M.S.Ö. (12) ile arkadaşı, iddiaya göre bir fıstık bahçesine girdi. Bu sırada bahçe sahibi H.G. (67), çocuklarla bahçede karşılaştı. H.G.'nin tüfekle ateş açması sonucu M.S.Ö. sırtından yaralandı.
GÖZALTINA ALINDI
Yaralı çocuğu bahçe sahibi kendi aracıyla Besni Devlet Hast anesi'ne götürdü. Durumu ağır olan M.S.Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, hastanede H.G.'yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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