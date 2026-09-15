Nuri Şahin\'in korktuğu başına geldi! Son karar bu akşam çıkacak

RAMS Başakşehir'de Amedspor karşısında alınan 5-0'lık ağır yenilginin ardından teknik direktör Nuri Şahin'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

YÖNETİM NURİ ŞAHİN İLE GÖRÜŞECEK

Fanatik'te yer alan habere göre RAMS Başakşehir yönetimi, bugün Nuri Şahin ile kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından 38 yaşındaki teknik adamla devam edilip edilmeyeceğine ilişkin kesin kararın verilmesi bekleniyor.

5 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET

RAMS Başakşehir, 2026-2027 sezonuna Kocaelispor galibiyetiyle başladı. Turuncu-lacivertliler daha sonra Trabzonspor, Galatasaray ve Amedspor'a mağlup olurken Kasımpaşa ile berabere kaldı.

İlk 5 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilen RAMS Başakşehir'de, son olarak Amedspor karşısında alınan 5-0'lık yenilginin ardından Nuri Şahin'in geleceği tartışılmaya başlandı. RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.